Σήμερα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν για την είσοδο στο Conference League.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί σήμερα (20/8) στις 20:45, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να θέσει τις βάσεις από σήμερα για την είσοδό του στο Conference League.

Πού θα δείτε το ΠΑΟΚ - Μπραν

Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Μπραν θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του OPEN, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 20:45.

Παράλληλα, οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα και μέσω live streaming από το επίσημο κανάλι του OPEN στο YouTube.