Πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ για το ενδεχόμενο ανεξέλεγκτης ανάφλεξης στην Ευρώπη αποκαλύπτει η «Bild» - Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη».

Αυξάνουν οι πιθανότητες μεταφοράς του μετώπου Ρωσίας-Ουκρανίας σε ευρωπαϊκό έδαφος, τη στιγμή που όλο και περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν πως είναι πολύ πιθανό το μέτωπο της Ουκρανίας και το μέτωπο του Ιράν «να ενωθούν» σε ένα ενιαίο πολεμικό μέτωπο. Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο επέκτασης του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας στο υπόλοιπο ευρωπαϊκό έδαφος:

Μεγαλώνει μέρα με τη μέρα ο κίνδυνος επέκτασης της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας.

Αυτό φαίνεται από τα σχέδια που καταρτίζουν τα δυο ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα, αλλά και τα σενάρια που επεξεργάζονται για το πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει μια τέτοια σύγκρουση, ενώ παράλληλα ο πόλεμος μεταφέρεται όλο και περισσότερο εκτός ουκρανικών και ρωσικών συνόρων, με παραβιάσεις εναέριων χώρων από drones, αναχαιτίσεις μαχητικών αεροσκαφών, επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και τάνκερ, συλλήψεις πλοίων του ρωσικού «σκιώδους στόλου» κ.ά.

Πληθαίνουν τα περιστατικά που μπορούν να αξιοποιηθούν και από τα δυο ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα ως αφορμή για επέκταση του πολέμου. Το τελευταίο διάστημα έχουν επανέλθει οι θεάσεις «αγνώστου προέλευσης» drones σε ευρωπαϊκούς αιθέρες, που εικάζεται ότι σχετίζονται με τη Ρωσία. Μάλιστα, στα τελευταία απανωτά περιστατικά στη Γερμανία, για πρώτη φορά εντοπίστηκε drone που έφερε εκρηκτικά και μάλιστα κοντά σε αεροσκάφη της ουκρανικής εταιρείας «Antonov» στο αεροδρόμιο της Λειψίας, που αξιοποιούνται μεταξύ άλλων για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία.

Μόλις το περασμένο Σαββατοκύριακο μαχητικό αεροσκάφος F-18 σε αποστολή προστασίας του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ κατέρριψε drone που παραβίασε τον ρουμανικό εθνικό εναέριο χώρο, ενώ την Παρασκευή ένα ιταλικό Eurofighter κατέρριψε drone πάνω από τη Λετονία.

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Στη Ρουμανία πρόκειται για το τέταρτο drone που καταρρίφθηκε πάνω από τη χώρα φέτος, σύμφωνα με το υπουργείο Αμυνας, ενώ στη Μαύρη Θάλασσα επιπλέουν νάρκες σε σημαντικές για το εμπόριο και την Ενέργεια διαδρομές.

Την ίδια στιγμή τα μέλη του ΝΑΤΟ εμπλέκονται όλο και πιο άμεσα στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση με τη Ρωσία. Η Μόσχα απείλησε τη Δευτέρα τη Μεγάλη Βρετανία με «συνέπειες», μετά από δημοσίευμα των «Sunday Times» ότι η Ουκρανία χρησιμοποιεί βρετανικά drones για επιθέσεις στη ρωσική ενδοχώρα.

Η βρετανική εφημερίδα ανέφερε ότι drones που κατασκευάστηκαν από δύο βρετανικές εταιρείες και παραδόθηκαν στην Ουκρανία χρησιμοποιήθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις σε στρατιωτικούς και βιομηχανικούς στόχους εντός της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων αποθηκών που ανήκουν στον ρωσικό κολοσσό ηλεκτρονικού εμπορίου «Wildberries».

Σύμφωνα με τον Ρώσο ΥΠΕΞ, Σ. Λαβρόφ, η Ρωσία έχει το «δικαίωμα» να θεωρήσει την άμεση εμπλοκή της Βρετανίας σε επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους ως συμμετοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 η Ουκρανία είχε ήδη χρησιμοποιήσει βρετανικούς πυραύλους κρουζ Storm Shadow εναντίον στόχων στη Ρωσία και η Μόσχα είχε απαντήσει με επιθέσεις στο Κίεβο με τον νέο ισχυρό πύραυλο Ορεσνίκ.

«Το Λονδίνο επιλέγει σκόπιμα μια κλιμάκωση της ουκρανικής κρίσης», «συμπεριφέρεται ως συνεργός και συνωμότης» «με στόχο τον περιορισμό της Ρωσίας και την πρόκληση μέγιστης ζημιάς μέσω αντιπροσώπων», σχολίασε η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο.

«Οσο μεγαλύτερη είναι η εμπλοκή τους στη σύγκρουση (...), τόσο υψηλότερο είναι το τίμημα που θα πληρώσουν», καταλήγει η ρωσική προειδοποίηση.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Αντι Μπέρναμ και το υπουργείο Αμυνας απέρριψαν τις ρωσικές απειλές, επιμένοντας πως το Λονδίνο παραμένει «αποφασισμένο να παράσχει τον εξοπλισμό που χρειάζεται η Ουκρανία».

Ο πόλεμος «βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη»

Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, ο Πρόεδρος της Λετονίας Εντγκαρς Ρίνκεβιτς δήλωσε τη Δευτέρα ότι «ο υβριδικός πόλεμος της Ρωσίας εναντίον των δυτικών χωρών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη», δίνοντας άλλοθι και στα αντίστοιχα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ.

Η Κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών του υπουργείου Αμυνας της Ουκρανίας εκτιμά ότι οι υβριδικές επιχειρήσεις αποτελούν σήμερα την πιθανότερη μορφή δράσης της Ρωσίας απέναντι στο ΝΑΤΟ, ωστόσο αυτού του είδους οι επιχειρήσεις συνήθως προηγούνται των συμβατικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο κίνδυνος ενός πλήρους στρατιωτικού πολέμου κατά της Ευρώπης δεν πρέπει να υποτιμάται, προειδοποιούν τακτικά οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών, που για τους δικούς τους λόγους εμφανίζουν τη Ρωσία να επιτίθεται και τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ να «αμύνονται». Σε κάθε περίπτωση, τα γεωπολιτικά συμφέροντα είναι ασυμβίβαστα και το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου πολέμου για να βρουν διέξοδο συσσωρευμένα κεφάλαια, όλο και πιο πιθανό.

Εξάλλου, όπως σημείωσε πρόσφατα το Ινστιτούτο Στρατηγικής Ερευνας της Στρατιωτικής Σχολής (IRSEM), «η Μόσχα πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ήδη διεξάγουν πόλεμο στη Ρωσία μέσω της Ουκρανίας, αλλά και μέσω κυρώσεων».

Τα ΝΑΤΟικά «σενάρια» κάνουν λόγο για μια σύγκρουση με τη Ρωσία έως το 2030 ή και νωρίτερα. Στο μεταξύ, η Μόσχα «δοκιμάζει» την «ισχύ και την αποφασιστικότητα» της ιμπεριαλιστικής «συμμαχίας».

Το σχέδιο του ΝΑΤΟ για χερσαίες πολεμικές επιχειρήσεις

Καθώς η σύγκρουση κλιμακώνεται και από τις δύο πλευρές, τα στρατόπεδα προετοιμάζονται για τη στιγμή μιας ανεξέλεγκτης ανάφλεξης.

Το ΝΑΤΟ έχει αναπτύξει ένα σχέδιο για τη διεξαγωγή χερσαίων πολεμικών επιχειρήσεων σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης εναντίον χωρών - μελών, αναφέρει δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας «Bild».

Πρόκειται για έγγραφο που περιγράφει μια κλιμακωτή αντίδραση σε επιθέσεις με πυραύλους και drones, καθώς και σε επίθεση ρωσικών χερσαίων δυνάμεων, αναφέρει το ρεπορτάζ επικαλούμενο το NATO Land Warfighting Concept (ΝΑΤΟικό Δόγμα Χερσαίων Επιχειρήσεων), έγγραφο που καταρτίστηκε υπό την καθοδήγηση του ταγματάρχη Andrew Pingray των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ.

Σε ένα τέτοιο σενάριο επίθεσης στις χώρες της Βαλτικής, η Ρωσία ενδέχεται αρχικά να χρησιμοποιήσει πυραύλους και drones και στη συνέχεια να εξαπολύσει χερσαία επίθεση με τη συμμετοχή τεθωρακισμένων οχημάτων. Βασική προτεραιότητα του ΝΑΤΟ θα είναι η εξουδετέρωση της πυραυλικής απειλής. Για τον σκοπό αυτό, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μαχητικά αεροσκάφη, πυραύλους και μη επανδρωμένα συστήματα, ικανά να πλήξουν τα ρωσικά συστήματα.

Ενας από τους στόχους προτεραιότητας θα είναι ο ρωσικός θύλακας του Καλίνινγκραντ, όπου η Ρωσία έχει συγκεντρώσει σημαντικό αριθμό πυραυλικών συστημάτων και συστημάτων αεράμυνας.

Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία μιας λεγόμενης «αυτόνομης ζώνης» κατά μήκος των συνόρων με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Το σχέδιο προβλέπει ότι η ζώνη αυτή θα λειτουργεί ως ένα είδος φράγματος ανάμεσα στα ρωσικά στρατεύματα και τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, τα drones και τα ρομποτικά στρατιωτικά συστήματα μεταφοράς θα διαδραματίζουν τον κύριο ρόλο σε αυτή τη ζώνη. Δεν προβλέπεται μόνιμη ανάπτυξη ΝΑΤΟικών στρατευμάτων εκεί, ενώ σε περίπτωση περαιτέρω προέλασης των ρωσικών δυνάμεων, η «αυτόνομη ζώνη» θα χρησιμοποιείται για να περιορίσει και να ανακόψει την επίθεση μέσω μη επανδρωμένων συστημάτων.

Επιπλέον το ΝΑΤΟ σε περίπτωση σύγκρουσης εξετάζει το ενδεχόμενο πλήγματος εναντίον στρατιωτικών στόχων εντός της ρωσικής επικράτειας, όπως αεροδρόμια, εγκαταστάσεις της στρατιωτικής βιομηχανίας, γέφυρες και σιδηροδρομικοί κόμβοι που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατευμάτων και εξοπλισμού.

Το δόγμα αναφέρεται επίσης στη δυνατότητα αξιοποίησης Ρώσων αντικαθεστωτικών.

Υπογραμμίζεται δε πως το ΝΑΤΟ δεν επιχειρεί να αποκρύψει αυτά τα σχέδια. Η λογική είναι ότι η «διαφάνεια» σχετικά με την πιθανή αντίδραση του ΝΑΤΟ «μπορεί να ενισχύσει την αποτροπή της Ρωσίας».

Από την πλευρά της και η Ρωσία εξοπλίζεται και έχει κατασκευάσει νέες βάσεις, από τις οποίες μπορεί να χτυπήσει με drones που φέρουν βαρύ οπλισμό το έδαφος του ΝΑΤΟ.

«Επίθεση το φθινόπωρο;»

Ηδη, σε αρκετές ευρωπαϊκές εφημερίδες εμφανίζονται τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα ότι μια σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ είναι επικείμενη.

Στις αρχές Αυγούστου και η αμερικανική «Wall Street Journal» ανέφερε, επικαλούμενη νέες εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών, ότι η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει μια περιορισμένη επίθεση εναντίον μιας χώρας του ΝΑΤΟ ήδη από το φθινόπωρο.

Πρόσφατα υπήρξαν νέες αναφορές Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων των υπηρεσιών πληροφοριών ότι η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο μιας ένοπλης προβοκάτσιας σε πολωνικό έδαφος, επιθέσεων με πυραύλους ή drones εναντίον κρίσιμων υποδομών ή επιθέσεων με «ψευδή σημαία» που θα αποδίδονταν στην Ουκρανία.

Ανεξάρτητα με το τι από όλα αυτά θα επιβεβαιωθεί και το «ποιος θα επιτεθεί σε ποιον», το βέβαιο είναι ότι τα συμφέροντα είναι ασυμβίβαστα και καλλιεργείται κλίμα εξοικείωσης με μια μελλοντική πολεμική αναμέτρηση στην Ευρώπη για να δικαιολογηθούν και οι τεράστιοι πολεμικοί προϋπολογισμοί.

Οι τράπεζες μπαίνουν στο «παιχνίδι»

Σύμφωνα με το ινστιτούτο SIPRI, τα 29 ευρωπαϊκά κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ δαπάνησαν πέρυσι συνολικά 559 δισ. δολάρια για στρατιωτικούς σκοπούς. Μόνο η Γερμανία αντιπροσώπευσε 114 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 24%.

Στο «παιχνίδι» της πολεμικής προπαρασκευής έχουν μπει δυναμικά και οι τράπεζες. Ευρωπαϊκές τράπεζες όπως η ING απασχολούν πλέον περισσότερους «ειδικούς» στη χρηματοδότηση όπλων από ό,τι πριν από λίγα χρόνια.

Περισσότεροι από 600 εκπρόσωποι τραπεζών και επενδυτικών εταιρειών παρακολούθησαν την Αεροπορική Εκθεση Farnborough στο Ηνωμένο Βασίλειο - περίπου τρεις φορές περισσότεροι από ό,τι το 2025. Η έκθεση δεν είναι μόνο ένας χώρος για αεροσκάφη και αμυντική τεχνολογία, αλλά και «ένας σημαντικός χώρος επιχειρηματικών συναντήσεων».