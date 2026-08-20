Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Στην Κεφαλονιά βρέθηκε η Καλομοίρα, όπου πέρασε μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών με την οικογένειά της, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις και απολαμβάνοντας τις όμορφες παραλίες και τα εντυπωσιακά τοπία του Ιονίου.

Σε ανάρτηση που έκανε, την Πέμπτη 20 Αυγούστου, η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα φωτογραφικό άλμπουμ από τις ημέρες που πέρασε στο νησί, μέσω του οποίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την καθημερινότητά της με τα παιδιά και τον σύζυγό της.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν και αυτό από ένα γλέντι που απόλαυσε με την οικογένειά της, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να βρίσκεται στο τραπέζι της και να τραγουδά κρατώντας στα χέρια του ένα μικρόφωνο. Η Καλομοίρα, κατέγραψε το στιγμιότυπο και το συμπεριέλαβε στο φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών της.

Παράλληλα, η ίδια φωτογραφήθηκε με τον σύζυγό της, ενώ απαθανάτισε την εντυπωσιακή θέα, τα καταγάλανα νερά και στιγμές χαλάρωσης και παιχνιδιού με τα παιδιά της δίπλα στη θάλασσα.

«Camera roll from beautiful Kefalonia», («Τυχαίες φωτογραφίες από την όμορφη Κεφαλονιά»), έγραψε στη σχετική λεζάντα.

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