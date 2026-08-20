Γνωρίστε τους ήρωες της σειράς λίγο πριν την πρεμιέρα;

Στο «Για Σένα», τη νέα μεγάλη δραματική σειρά του Alpha, η αλήθεια δεν έχει πάντα μία μόνο όψη. Κάθε άνθρωπος βλέπει τον κόσμο μέσα από τις δικές του επιλογές, τα δικά του κίνητρα και τις δικές του ανάγκες.

Ο Αλέξανδρος Καλπακίδης και η Έλενα Μαρσίδου μάς συστήνουν τον Σπύρο και τη Θεανώ Μανιάτη, δύο χαρακτήρες που αφηγούνται τη δική τους εκδοχή της ιστορίας και αποδεικνύουν πως τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται.

Σπύρος Μανιάτης (Αλέξανδρος Καλπακίδης)

Ο άνθρωπος που ζει χωρίς όρια.

Παρορμητικός και ανεύθυνος, παρασύρεται εύκολα από τις αδυναμίες του. Οι λάθος επιλογές του δεν επηρεάζουν μόνο τον ίδιο, αλλά και όσους βρίσκονται γύρω του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Είμαι ο Σπύρος Μανιάτης. Είμαι ένας λαϊκός τύπος. Αγαπώ πολύ τη Μυρτώ, γιατί μου προσφέρει όλα όσα χρειάζομαι. Και θα κάνω τα πάντα για να επιβιώσω».

Σπύρος Μανιάτης (Αλέξανδρος Καλπακίδης)

Έχει μάθει να προσαρμόζεται σε κάθε κατάσταση, αρκεί να βγαίνει κερδισμένος.

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Γνωρίστε τους στο «Για Σένα»

Θεανώ Μανιάτη (Έλενα Μαρσίδου)

Η γυναίκα που βλέπει ευκαιρίες παντού.

Πονηρή, υπολογίστρια και αδίστακτη, η Θεανώ ξέρει να εκμεταλλεύεται ανθρώπους και καταστάσεις. Κάθε πληροφορία είναι για εκείνη ένα ακόμη μέσο για να αποκτήσει αυτό που θέλει.

«Με λένε Θεανώ και μεγαλώνω τη Μυρτώ από τότε που ήταν μωρό. Δεν καταλαβαίνω γιατί με κατηγορούν. Εγώ το αγαπάω πάρα πολύ το παιδί».

Θεανώ Μανιάτη (Έλενα Μαρσίδου)

Στα δικά της μάτια, έκανε πάντα το σωστό.

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Γνωρίστε τη στο «Για Σένα».

Ο Σπύρος και η Θεανώ πιστεύουν ότι έχουν δίκιο. Εσύ;

Το «Για Σένα», η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Alpha, αφηγείται μια ιστορία γεμάτη δυνατά συναισθήματα, οικογενειακούς δεσμούς, μυστικά και επιλογές που αλλάζουν τις ζωές των ηρώων. Στο επίκεντρό της βρίσκεται ο έρωτας της Μελίνας (Ειρήνη Αγγελοπούλου) και του Φίλιππου (Κίμων Κουρής), δύο ανθρώπων που συναντιούνται την πιο απρόσμενη στιγμή και καλούνται να αντιμετωπίσουν αλήθειες που θα δοκιμάσουν τους ίδιους και όσους αγαπούν.