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Κατά τη διαρκεια της επιχείρησης στον Ασπρόπυργο διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 2.380 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Ειδική επιχείρηση της αστυνομίας στήθηκε το πρωί της Πέμπτης σε οικισμούς του Ασπροπύργου όπου συνελήφθησαν 16 άτομα για ρευματοκλοπή.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 2.380 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Στο πλαίσιο της ευρείας αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α. ενώ αφαιρέθηκαν 4 άδειες κυκλοφορίας και 7 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

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