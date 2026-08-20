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Η Ευγενία Σαμαρά σε ένα ταξίδι ζωής στο Μεξικό.

Η Ευγενία Σαμαρά συνεχίζει τις περιπλανήσεις της στα μαγικά τοπία, την κουλτούρα και τις παραδόσεις του Μεξικού, ανακαλύπτοντας διαφορετικούς πολιτισμούς και άγνωστα ήθη και έθιμα των ντόπιων.

Τις προηγούμενες ημέρες επισκέφθηκε τη Μίτλα, έναν σημαντικό αρχαιολογικό χώρο που τη μάγεψε, ενώ αμέσως μετά βρέθηκε στο Cañón del Sumidero, ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά τοπία του Μεξικού.

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Σειρά είχε το Σαν Κριστόμπαλ ντε λας Κάσας, στην πολιτεία Τσιάπας, όπου επισκέφθηκε μία από τις ιστορικές εκκλησίες της περιοχής και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον πολιτισμό, την τοπική κουλτούρα και τις παραδόσεις.

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Όπως αναφέρει στην ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Πέμπτης 20 Αυγούστου, η επίσκεψή της στο ναό και η λειτουργία που παρακολούθησε την έκαναν να δακρύσει, καθώς της προκάλεσαν πρωτόγνωρα συναισθήματα.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μόνο μερικές από τις εικόνες που κατάφερε να αντικρίσει, και όπως συνηθίζει, στη λεζάντα της περιέγραψε τις νέες της εμπειρίες:

«Mexico Journal - Entry 13 - San Cristóbal de las Casas

Όμορφο μουλτικουλτι και τα μάτια μου να δακρύζουν από γέμισμα.

Ιδρύθηκε το 1528 από τους Ισπανούς και είναι μία από τις παλαιότερες ισπανικές πόλεις στο Μεξικό.

Βρίσκεται περίπου στα 2.200 μ. υψόμετρο. (Το βραδάκι το καταλαβαίνεις πολύ καλά)

Η περιοχή έχει πολύ έντονη ιθαγενική παρουσία. (Tzotzil και Tzeltal Maya)

Η πόλη περιβάλλεται από πευκοδάση και βουνά και ενώ βρίσκεσαι στο τροπικό Μεξικό νιώθεις και ξαφνικά μια αλπική αίσθηση.

Εδώ βρίσκεται το San Juan Chamula, όπου ο καθολικισμός έχει αναμειχθεί με αρχαίες Μάγια τελετουργίες. Εδώ δεν υπάρχουν κανονικά στασίδια. το πάτωμα είναι καλυμμένο με πευκοβελόνες και οι πιστοί ανάβουν εκατοντάδες κεριά. (Τελευταία φωτό)

Ps: Δεν έχω ξανανιώσει έτσι σε εκκλησία. Ό,τι πιο κατανυκτικό έχω βιώσει. Εξού και τα δάκρυα».

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