Η Ιωάννα Παλιοσπύρου δέχθηκε ένα κακόβουλο σχόλιο στα social media με αποτέλεσμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Άγνωστος τις έγραψε μεταξύ άλλων: «Καλά σου έκανε και σου έριξε βιτριόλι».

Το βράδυ της Τετάρτης η Ιωάννα Παλιοσπύρου προχώρησε σε μία διαφορετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, δημοσιεύοντας ένα κακόβουλο μήνυμα που έλαβε από άγνωστο στο Instagram.

Το μήνυμα που έλαβε σχετιζόταν άμεσα με την επίθεση με βιτριόλι που δέχθηκε στο παρελθόν, με τον αποστολέα να αναφέρει:

«Μας ζάλισες κορίτσι μου, είναι πολύ σπαστικό συνέχεια να ανεβάζεις πράγματα άσχετα. Πόσο θα μου άρεσε να βγει η άλλη απ’ τη φυλακή να σου ρίξει και άλλο βιτριόλι. Μας το παίζεις και κάποια όλη την ώρα απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάτσε λίγο στ’ αυγά σου. ο κόσμος δεν έχει να φάει και εσύ όλη την ώρα ανεβάζεις. Καλά σου έκανε και σου έριξε βιτριόλι. Φαντάζομαι πριν πώς ήσουν σπαστικιά γυναίκα, γι’ αυτό σου έριξε βιτριόλι. Πολύ καλά σου έκανε».

Στο συγκεκριμένο μήνυμα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου, απάντησε δημόσια αναγράφοντας στο σχετικό στιγμιότυπο: «Δημήτρη μου, γιατί έτσι παλικάρι μου; Αν πεθάνω εγώ, θα βελτιωθεί η δική σου ζωή;».

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Το νέο μήνυμα που δέχθηκε η Ιωάννα Παλιοσπύρου και η απάντησή της

Σύμφωνα όσα δημοσίευσε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, λίγη ώρα μετά τη σχετική ανάρτηση, ο άγνωστος αποστολέας απάντησε εκ νέου σε άλλη δημοσίευση γράφοντας:

«Πάλι καλά που σου ρίξανε βιτριόλι και έγινες διάσημη, άρα πρέπει να πας στη φυλακή, να πεις ένα ευχαριστώ στην κοπέλα που σου έριξε βιτριόλι, απλά εμάς τώρα πρήζεις κατάλαβες τι γίνεται… Με έκανες και εμένα διάσημο τώρα μου στέλνουν…».

Η ίδια ωστόσο, φαίνεται πως κινήθηκε νομικά ενημερώνοντας τον αποστολέα ότι την υπόθεση πλέον την έχει αναλάβει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Ωστόσο, η υπόθεση πήρε νέα τροπή, καθώς ένας άλλος λογαριασμός έστειλε προσωπικό μήνυμα στην Ιωάννα Παλιοσπύρου, ενημερώνοντάς την ότι το προφίλ που της έστειλε τα μηνύματα είναι ψεύτικο και πως χρησιμοποιεί φωτογραφίες του χωρίς την άδειά του:

«Μην τον λες καν Δημήτρη, έχει χρησιμοποιήσει την φωτογραφία μου!!! Σε παρακαλώ κάνε αναφορά», της έγραψε χαρακτηριστικά.