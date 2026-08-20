Οι κινήσεις της αστικής τάξης της Τουρκίας για γκριζάρισμα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο επιχειρούν να διαμορφώσουν τετελεσμένα και επώδυνους για τους λαούς «συμβιβασμούς» και διευθετήσεις, αναφέρει το ΚΚΕ.

Κατεπείγουσα ερώτηση για την επικίνδυνη εξέλιξη της δημοσίευσης δύο διαταγμάτων της τουρκικής κυβέρνησης με τα οποία ανακηρύσσονται δύο «Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα», κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης.

Όπως αναφέρει το ένα «Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο» που δημοσίευσε η τούρκικη κυβέρνηση εμφανίζεται στο Βόρειο Αιγαίο μεταξύ των νησιών Λήμνου και Σαμοθράκης και το άλλο στην Ανατολική Μεσόγειο στην περιοχή του νησιού Καστελόριζο, πέρα από τα χωρικά ύδατα της γειτονικής χώρας επικαλύπτοντας περιοχές ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

«Αυτή η κίνηση της ΝΑΤΟϊκής Τουρκίας, προβάλλοντας τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της είχε εξαγγελθεί από πέρυσι όταν η ελληνική κυβέρνηση είχε προχωρήσει στην οριοθέτηση δύο θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Παράλληλα προετοιμάζει και νομοσχέδιο για τη λεγόμενη «Γαλάζια πατρίδα» για το ερχόμενο φθινόπωρο, ενώ επιδίδεται σε συνεχείς αμφισβητήσεις και παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη και UAV στον ελληνικό εναέριο χώρο και στο FIR Αθηνών» σημειώνει στην ερώτησή του ο ευρωβoυλευτής του ΚΚΕ.

Προσθέτει ακόμα πως «το τουρκικό κράτος που κατέχει μεταξύ άλλων το 37% του εδάφους της Κύπρου, κράτους – μέλους της ΕΕ κι αποτελεί «στρατηγικό εταίρο» της ΕΕ, διευρύνει τους οικονομικούς, διπλωματικούς και στρατιωτικούς της δεσμούς με ισχυρά κράτη – μέλη της ΕΕ στην προσπάθεια που κάνει η ΕΕ να προσελκύσει την Τουρκία στο ευρωενωσιακό στρατόπεδο στο ανταγωνισμό με ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα. Ταυτόχρονα γίνονται αγοραπωλησίες πολεμικού εξοπλισμού αξίας δεκάδων δις ευρώ ανάμεσα στην Τουρκία και κράτη – μέλη της ΕΕ.

»Όλα τα παραπάνω εντείνουν τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στις αστικές τάξεις Τουρκίας κι Ελλάδας κι εκτυλίσσονται σε συνθήκες ενίσχυσης της τάσης συνένωσης του μετώπων του ιμπεριαλιστικού πολέμου καθώς η Αν. Μεσόγειος γίνεται πεδίο όλο και μεγαλύτερης εμπλοκής στους εν εξελίξει ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

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»Οι κινήσεις της αστικής τάξης της Τουρκίας για γκριζάρισμα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο επιχειρούν να διαμορφώσουν τετελεσμένα και επώδυνους για τους λαούς «συμβιβασμούς» και διευθετήσεις, ανάμεσά τους και τη μεθόδευση επώδυνης για τον Κυπριακό λαό και τους λαούς της περιοχής διχοτομικής «λύσης» μέσω ΝΑΤΟποίησης του νησιού και διαμεσολάβησης της ΕΕ. Στρώνεται έτσι συνολικά το έδαφος για τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με μόνους κερδισμένους τους ενεργειακούς και άλλους ομίλους».

»Το δε αφήγημα της κυβέρνησης της ΝΔ στην Ελλάδα περί «ήρεμων νερών» καταρρέει αφού τα ίδια τα γεγονότα δείχνουν πως προωθείται επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν χωρά κανένας εφησυχασμός ούτε αυτός που καλλιεργεί η κυβέρνηση της ΝΔ ούτε κι εκείνος των κόμματων της βολικής αντιπολίτευσης που εντός του ΕυρωΝΑΤΟϊκού πλαισίου και δεσμεύσεων ζητούν περισσότερα ανταλλάγματα για την αστική τάξη της Ελλάδας» αναφέρει ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ.

«Με βάση τα παραπάνω, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

»Πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

- Σχετικά με την δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων του τουρκικού κράτους που αφορούν τη δημιουργία δύο Θαλάσσιων Πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και αμφισβητούν ευθέως τόσο το ελληνικό νησί Καστελόριζο όσο και κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας;

- Στο γεγονός ότι η τουρκική κυβέρνηση προχωρά σε απαράδεκτες αμφισβητήσεις κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και την ίδια στιγμή αποτελεί «στρατηγικό εταίρο» της ΕΕ, και κράτη – μέλη της έχουν ισχυρές οικονομικές και στρατιωτικές σχέσεις μαζί της ενθαρρύνοντας στην πράξη την επιθετικότητά της;»