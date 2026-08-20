«Ούτε λίγο ούτε πολύ η Τουρκία, κλιμακώνοντας την ένταση επιβάλλει να ζητά η Αθήνα την... άδειά της για κάθε κίνησή της στο Αιγαίο!» σχολίαζει η Ρένα Δούρου.

Τις τελευταίες εξελίξεις με την Τουρκία σχολιάζει η πρόεδρος της Κ.Ο. και Τομεάρχισσας Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, ασκώντας κριτική για τη στάση της κυβέρνησης.

«Η επικίνδυνη εξωτερική πολιτική της δεξιάς κυβέρνησης, η απουσία συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας εδώ και επτά χρόνια, έχουν επιτρέψει στην Τουρκία να αμφισβητεί συστηματικά και προκλητικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας» σχολίαζει η Ρένα Δούρου και συμπληρώνει πως «χωρίς να κάνει βήμα πίσω από το παράνομο και αναθεωρητικό δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας”, η Τουρκία επιχειρεί να παγιώσει τον έλεγχό της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, σε βάρος του διεθνούς δικαίου, με την ελληνική κυβέρνηση στο ρόλο του σχολιαστή / παρατηρητή».

Αναφέρει ακόμα πως «η πρόσφατη αντίδραση της Τουρκίας στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο της Ελλάδας για τις ΑΠΕ, η οποία επανέλαβε την παράνομη θεωρία της των “γκρίζων ζωνών”, είναι αποκαλυπτική της επικίνδυνης ΙΧ εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ούτε λίγο ούτε πολύ η Τουρκία, κλιμακώνοντας την ένταση - τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο υφίστανται μόνο στην εσωτερικής χρήσης προπαγάνδα της ελληνικής κυβέρνησης - επιβάλλει να ζητά η Αθήνα την... άδειά της για κάθε κίνησή της στο Αιγαίο!».

Στην ανακοίνωσή της η Ρένα Δούρου καταλήγει λέγοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ «παραμένει προσηλωμένος στις πάγιες θέσεις του για την ανάγκη ανοικτών διαύλων και διαλόγου με την Τουρκία, με σαφείς κόκκινες γραμμές, με διεκδίκηση επιβολής ευρωπαϊκών κυρώσεων στην Τουρκία που κλιμακώνει τις προκλήσεις της και με αξιοποίηση των συμμαχιών της χώρας μας προκειμένου η Τουρκία να δεσμευτεί μακροπρόθεσμα στον ελληνοτουρκικό και ευρωτουρκικό διάλογο».