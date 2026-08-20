Η ανάρτηση - ανάλυση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τους καύσωνες και τον Αύγουστο.

«Ενίοτε» γράφει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος «αξιόλογοι καύσωνες παρατηρούνται και τον Αύγουστο, αλλά τον συγκεκριμένο μήνα το μελτέμι έχει τον πρώτο λόγο».

Όπως συνεχίζει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος, θα έχουμε «αισθητή ζέστη» με την θερμοκρασία να φτάνει την Παρασκευή τους 38 και στα νησιά τους 34 βαθμούς.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

Η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη με τις υψηλές πιέσεις στη Δ. Μαύρη Θάλασσα και την κεντρική Μεσόγειο και τις χαμηλές πιέσεις στην ανατολική Μεσόγειο είναι ευνοϊκή για να επικρατήσουν στη χώρα μας άνεμοι του βόρειου τομέα με μέγιστη ένταση 6 μποφόρ κατά τόπους στο Αιγαίο. Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή), σχεδόν παντού θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και η ζέστη θα είναι αισθητή, καθώς η θερμοκρασία θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 38 και στα νησιά τους 34 βαθμούς.

Το Σάββατο (22/8), αρχικά προβλέπεται ηλιοφάνεια, αλλά το απόγευμα στην ηπειρωτική Ελλάδα θα συννεφιάσει τοπικά και πρόσκαιρα και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ με ένταση 4 με 5 και τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία φθάσει στα ηπειρωτικά τους 39 και στα νησιά τους 35 βαθμούς.

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Την Κυριακή (23/8), αρχικά προβλέπεται ηλιοφάνεια, αλλά το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι στα ορεινά κυρίως της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία ια κυμανθεί στα ίδια επίπεδα.

Τη Δευτέρα (24/8), σποραδικοί όμβροι είναι πιθανό να εκδηλωθούν το απόγευμα στην κεντρική και τη βόρεια ορεινή Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με βασικές εντάσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Κατά τα άλλα, στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα αναμένεται μικρή υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών.

Η πρόγνωση του καιρού από την Νικολέτα Ζιακοπούλου

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