Μήνυμα από τον δήμαρχο Αθηναίων για την προστασία και την υπεύθυνη υιοθεσία των ζώων.

Στη Μπέλα, ένα 10χρονο σκυλί που φιλοξενείται στο Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων «Σωκράτης», αφιέρωσε ανάρτησή του για την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στέλνοντας μήνυμα για την προστασία και την υπεύθυνη υιοθεσία των ζώων.

«Η Μπέλα χρειάζεται μια δεύτερη ευκαιρία», αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως «η αγάπη για τα ζώα φαίνεται στην πράξη. Στη φροντίδα, στην προστασία, στην υπεύθυνη υιοθεσία».

Ο Χάρης Δούκας παρουσίασε παράλληλα στοιχεία για τις δράσεις της Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, μέσα στο 2025 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 100 υπεύθυνες υιοθεσίες.

Στις γειτονιές της Αθήνας έχουν τοποθετηθεί περισσότερες από 130 ποτίστρες για τα αδέσποτα ζώα και 532 ειδικοί κάδοι για τα απορρίμματα των σκύλων, ενώ δημιουργήθηκε νέο πάρκο σκύλων στο Σεράφειο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενημέρωση των παιδιών, καθώς περισσότεροι από 2.000 μαθητές έχουν επισκεφθεί το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων «Σωκράτης».

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Ο δήμαρχος Αθηναίων ολοκληρώνει την ανάρτησή του με πρόσκληση προς τους πολίτες να επισκεφθούν το καταφύγιο: «Έλα κι εσύ στον “Σωκράτη” και δες τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους!».

{https://www.facebook.com/reel/2302531073868479}