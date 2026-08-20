Πάνω από 40 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες ενώ, ο καύσωνας αυτός θα κρατήσει για αρκετές ημέρες.

Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου επιφυλάσσει καύσωνα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά από σήμερα και τις συνθήκες να γίνονται ακόμη πιο δύσκολες από το Σαββατοκύριακο. Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος του MEGA Χριστίνα Ρήγου, το επόμενο διάστημα θα χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία, ενώ από την Τρίτη αναμένεται νέα σημαντική άνοδος του υδραργύρου.

Πιο δύσκολες οι επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου, από σήμερα η θερμοκρασία παίρνει την ανηφόρα, ενώ από το Σαββατοκύριακο η ζέστη θα γίνει αισθητά πιο έντονη. Μέχρι και τη Δευτέρα ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Από την Τρίτη, ωστόσο, αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες έως και τη Δευτέρα αναμένονται στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Λάρισα και την Καρδίτσα, αλλά και στην Αιτωλοακαρνανία, την περιοχή γύρω από το Αγρίνιο, την Αργολίδα και τη Σπάρτη.

Υψηλή θερμοκρασία και υγρασία για τουλάχιστον έξι ημέρες

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του καύσωνα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, θα είναι η διάρκεια της ζέστης. Υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία θα δημιουργήσουν συνθήκες έντονης δυσφορίας, με το θερμό σκηνικό να επιμένει για τουλάχιστον έξι ημέρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάλιστα, οι υψηλές θερμοκρασίες θα γίνονται αισθητές ήδη από τις πρωινές ώρες, με τις συνθήκες να παραπέμπουν σε παρατεταμένο καύσωνα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Την ίδια ώρα, οι άνεμοι θα είναι εξασθενημένοι, καθώς στο Αιγαίο δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ, γεγονός που θα περιορίσει περαιτέρω την αίσθηση δροσιάς.

Η εικόνα, επομένως, δείχνει ένα ιδιαίτερα θερμό τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, με τη ζέστη να επιμένει για αρκετές ημέρες και την κορύφωση να αναμένεται από την ερχόμενη Τρίτη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dktjalfqol9t?integrationId=40599y14juihe6ly}