Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Δύσκολες ώρες για την οικογένεια του 39χρονου μοτοσικλετιστή.

Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 39χρονος αναβάτης της μηχανής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από παράνομη αναστροφή οδηγού ταξί στη Βούλα.

Ο οδηγός του ταξί, που υποστήριξε ότι παραπλανήθηκε από το GPS και δεν είδε την πινακίδα, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Δωρίζει τα όργανά του η οικογένεια

Μέσα σε αυτές τις δύσκολες ώρες, η οικογένειά του, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, αποφάσισε να προχωρήσει στη δωρεά των οργάνων του, ως ένδειξη απόλυτης αλληλεγγύης και προσφοράς ζωής.

Πώς έγινε το τροχαίο στη Βούλα

Το τροχαίο σημειώθηκε στην παραλιακή λεωφόρο, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας. Σύμφωνα με την Τροχαία, το ταξί κινούνταν στο ρεύμα προς Βούλα και ο οδηγός του επιχείρησε να κάνει αναστροφή.

Αφού άλλαξε λωρίδα και μπήκε αριστερά, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του 39χρονου που κατευθυνόταν ευθεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος μοτοσικλετιστής δεν φορούσε κράνος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dktinpvkuxgx?integrationId=40599y14juihe6ly}