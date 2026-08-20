Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 39χρονος αναβάτης της μηχανής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από παράνομη αναστροφή οδηγού ταξί στη Βούλα.
Ο οδηγός του ταξί, που υποστήριξε ότι παραπλανήθηκε από το GPS και δεν είδε την πινακίδα, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
Δωρίζει τα όργανά του η οικογένεια
Μέσα σε αυτές τις δύσκολες ώρες, η οικογένειά του, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, αποφάσισε να προχωρήσει στη δωρεά των οργάνων του, ως ένδειξη απόλυτης αλληλεγγύης και προσφοράς ζωής.
Πώς έγινε το τροχαίο στη Βούλα
Το τροχαίο σημειώθηκε στην παραλιακή λεωφόρο, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας. Σύμφωνα με την Τροχαία, το ταξί κινούνταν στο ρεύμα προς Βούλα και ο οδηγός του επιχείρησε να κάνει αναστροφή.
Αφού άλλαξε λωρίδα και μπήκε αριστερά, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του 39χρονου που κατευθυνόταν ευθεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος μοτοσικλετιστής δεν φορούσε κράνος.
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