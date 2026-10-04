Το Ριάντ χαρακτηρίζει «ψευδείς» τους ισχυρισμούς των Χούθι ότι έπληξαν εγκατάσταση της στην πρωτεύουσα.

Οι ισχυρισμοί των σιιτών αντατών Χούθι στην Υεμένη ότι έπληξαν χθες Σάββατο το Ριάντ είναι «ψευδείς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του διεθνούς συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία, ο στρατηγός Τούρκι αλ Μάλικι, στην εφημερίδα Asharq Al-Awsat.

Οι Χούθι «αναζητούν φανταστικές νίκες», δήλωσε αργά χθες ο στρατηγός Μάλικι στην εφημερίδα με έδρα το Λονδίνο. Πρόσθεσε ότι το φιλοϊρανικό κίνημα αντιμετωπίζει δυσκολίες στην Τάιζ, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Υεμένης σε πληθυσμό η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της τελεί υπό τον έλεγχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Οι σιίτες αντάρτες ισχυρίστηκαν χθες ότι επιτέθηκαν σε εγκαταστάσεις του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού Aramco νότια του Ριάντ.

Οι δυνάμεις των Χούθι «εξαπέλυσαν μια στρατιωτική επιχείρηση ευρείας κλίμακας χρησιμοποιώντας πολλούς βαλλιστικούς πυραύλους και drones για να πλήξουν την Aramco στην πρωτεύουσα του Σαουδάραβα εχθρού», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του κινήματος Γιαχία Σαρί.

Δημοσιογράφος του AFP είχε μεταδώσει χθες ότι είδε φλόγες και καπνό να υψώνονται από μια εγκατάσταση της Aramco, νότια του Ριάντ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι σαουδαραβικές αρχές δεν έχουν κάνει κάποιο σχόλιο για την πυρκαγιά.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ των Χούθι από τη μία πλευρά και της Σαουδικής Αραβίας και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης από την άλλη δεν φαίνεται να αποκλιμακώνονται από τον Ιούλιο, όταν ξεκίνησαν ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι Χούθι έχουν ήδη ανακοινώσει δύο φορές ως τώρα ότι στοχοθέτησαν εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας: τον Σεπτέμβριο στην πόλη- λιμάνι Γιανμπού - τον βασικό τερματικό σταθμό πετρελαίου του βασιλείου- και τον Αύγουστο στο νότιο τμήμα της χώρας.