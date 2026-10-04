Η σημασία της θαλάσσιας οδού έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο μετά τον αποκλεισμό του Ορμούζ.

Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στην Υεμένη, με τις κυβερνητικές δυνάμεις να ανακοινώνουν βομβαρδισμούς εναντίον στόχων των Χούθι στη Σανάα και τη Σάαντα, λίγες ώρες μετά την επίθεση των σιιτών ανταρτών σε εγκαταστάσεις της σαουδαραβικής Aramco στο Ριάντ.

Οι τελευταίες επιθέσεις επιβεβαιώνουν ότι οι εχθροπραξίες που αναζωπυρώθηκαν τον Ιούλιο δεν παρουσιάζουν σημάδια αποκλιμάκωσης, ανοίγοντας ακόμη ένα μέτωπο στον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Πύραυλοι και drones εναντίον της Aramco

Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν το Σάββατο επιχείρηση «ευρείας κλίμακας», χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον εγκαταστάσεων της Aramco στη σαουδαραβική πρωτεύουσα.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπός τους, Γιαχία Σαρί, υποστήριξε ότι τα πλήγματα ήταν «ακριβή και άμεσα» και προκάλεσαν πυρκαγιές. Δημοσιογράφος του AFP ανέφερε ότι είδε φλόγες και καπνό να υψώνονται από εγκατάσταση της πετρελαϊκής εταιρείας νότια του Ριάντ, ενώ οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας δεν είχαν σχολιάσει άμεσα το περιστατικό.

Πρόκειται για την τρίτη επίθεση που οι Χούθι υποστηρίζουν ότι εξαπέλυσαν εναντίον εγκαταστάσεων της Aramco τους τελευταίους μήνες, μετά τα πλήγματα που ανακοίνωσαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.

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Την ίδια ώρα, το Al Masirah, τηλεοπτικό δίκτυο που πρόσκειται στους Χούθι, μετέδωσε ότι πραγματοποιήθηκαν 26 αεροπορικά πλήγματα στη Σανάα, χωρίς να δώσει πληροφορίες για πιθανά θύματα.

Ανταποκριτής του AFP άκουσε τουλάχιστον πέντε εκρήξεις σε διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας, ενώ άλλος δημοσιογράφος είδε δύο μαχητικά αεροσκάφη να εκτοξεύουν πυραύλους.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους «καταστροφικά πλήγματα» εναντίον ζωτικής σημασίας στόχων των Χούθι στη Σανάα και τη Σάαντα. Το Al Masirah έκανε επίσης λόγο για σαουδαραβικούς πυραύλους εναντίον τηλεπικοινωνιακού δικτύου στη Σάαντα, προπύργιο των ανταρτών.

Στο επίκεντρο το Μπαμπ αλ Μάντεμπ

Οι μάχες έχουν ενταθεί μετά την επιχείρηση των Χούθι τον Σεπτέμβριο, κατά την οποία κατέλαβαν παράκτιες περιοχές της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας τον έλεγχό τους γύρω από το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ αλ Μάντεμπ.

Η σημασία της θαλάσσιας οδού έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο μετά τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου υδρογονανθράκων. Η νέα πολεμική έξαρση επιδεινώνει παράλληλα την ήδη δραματική ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα προειδοποίησε ότι η κρίση υποσιτισμού κινδυνεύει να εξελιχθεί σε «απολύτως καταστροφική», καθώς εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις τελευταίες συγκρούσεις.