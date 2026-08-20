Σε κάθε αγωνιστική, η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα της COSMOTE TV θα βρίσκεται στην «καρδιά» των εξελίξεων.

Η Stoiximan Super League ανοίγει αυλαία για τη σεζόν 2026-2027, με την COSMOTE TV να προσφέρει και φέτος στους συνδρομητές της πλούσια δράση, φιλοξενώντας τους εντός έδρας αγώνες των ΑΕΚ, Ολυμπιακού, ΟΦΗ, Βόλου Elabet, Κηφισιάς και Παναιτωλικού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Nova για τα κανάλια Novasports, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν επιπλέον στην διάθεσή τους τα εντός έδρας ματς των ΠΑΟΚ, Άρη, Λεβαδειακού, Ατρόμητου, Αστέρα Aktor και Καλαμάτας.

Σε κάθε αγωνιστική, η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα της COSMOTE TV θα βρίσκεται στην «καρδιά» των εξελίξεων, προσφέροντας πλούσια κάλυψη των αναμετρήσεων και παρουσιάζοντας συνεντεύξεις, αναλύσεις και τα ρεπορτάζ των ομάδων, μέσα από pregame και postgame εκπομπές, καθώς και την εκπομπή «Sportshow».

Το πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League περιλαμβάνει τα ματς ΑΕΚ-Ηρακλής (22/8, 20:00, COSMOTE SPORT 8HD), Ολυμπιακός-Ατρόμητος (22/8, 21:30, COSMOTE SPORT 9HD), ΟΦΗ-Βόλος Elabet (23/8, 19:30, COSMOTE SPORT 9HD) και Παναιτωλικός-Αστέρας Aktor (23/8, 21:30, COSMOTE SPORT 8HD). Τα κανάλια Novasports θα φιλοξενήσουν τα ματς Καλαμάτα-Άρης (22/8, 20:00) και ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός (23/8, 21:00).