Ο Πιερρακάκης εξηγεί μεταξύ άλλων πως με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους θα «πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη».

Με ένα μονόλεπτο βίντεο στο facebook, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξηγεί γιατί «αποπληρώνουμε νωρίτερα το χρέος;».

«Πόσα γλιτώνουμε πληρώνοντας νωρίτερα το χρέος μας; Για κάθε 1 δισ. ευρώ κερδίζουμε σχεδόν 30 εκατ. ευρώ σε τόκους τον χρόνο] λέει ο υπουργός Οικονομίας και συνεχίζει «από τα 52,9 δισ. ευρώ των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο, μέχρι το 2025 αποπληρώσαμε πρόωρα τα 26,5 δισ. ευρώ, δηλαδή τα μισά

Φέτος αποπληρώνουμε νωρίτερα 12,8 δισ. ευρώ και μόνο από αυτά γλιτώνουμε 370 εκατ. ευρώ τον χρόνο, 2,6 δισ. ευρώ μέσα στην επταετία».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης απαντά και στους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης λέγοντας πως «Τι λέει η αντιπολίτευση; Γιατί δεν δίνετε τα χρήματα αυτά στον κόσμο. Και η απάντηση είναι προφανής: γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και την ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα για να μπορεί να χαράξει μόνη της την πολιτική της».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης καταλήγει στο βίντεο εξηγώντας πως με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους θα «πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και σίγουρα για να μη στείλουμε ποτέ ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος δεν θα το παραδώσει στην επόμενη».

{https://www.facebook.com/watch/?v=1570818791114817}