Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στον Γέρακα καθώς ξέσπασε φωτιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 15:30 σε ρεματιά και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
Για την κατάσβεση έσπευσαν στο σημείο 46 πυροσβέστες 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, εννέα οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Στην κατάσβεση συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.
{https://x.com/112Greece/status/2090058730876366985}
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2090058590832742420}
Λίγα λεπτά αργότερα σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική η φωτιά που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε Γέρακα και Ανθούσα κοντά στην Αττική οδό τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.