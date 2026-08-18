Η εικόνα από τα μέτωπα της φωτιά σε όλη τη χώρα.

Δύο νέα πύρινα μέτωπα ξέσπασαν σε περιοχή των Καλαβρύτων και της Μήλου αντίστοιχα, ενώ νέα φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στη Μαγνησία.

Στην πρώτη περίπτωση, αυτή των Καλαβρύτων η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ρωγοί Καλάβρυτων Αχαΐας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 2 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά καίει ψηλά στο βουνό χωρίς να απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2089751770004128094}

Στο άλλο μέτωπο, εκείνο της Μήλου, η φωτιά ξέσπασε σύμφωνα με την πυροσβεστική σε ξερά χόρτα στην περιοχή του Προφήτη Ηλία. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί τέσσερις πυροσβέστες με ένα όχημα ενώ από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ωστόσο η επικοινωνία, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι δύσκολη.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2089747513775476805}

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Πριν από λίγο φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Δ.Ε. Κλείτορος, στην Γορτυνία Αρκαδίας, και στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2089753906226110549}

Η φωτιά στον Βόλο

Την ίδια ώρα στον Βόλο, υπάρχουν δύο συμβάντα σύμφωνα με την πυροσβεστική. Το ένα στην περιοχή Αϊβαλιώτικα και το άλλο στην περιοχή Σωρός που ξέσπασε λίγο αργότερα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2089731913883811860}

Στις φωτιές του Βόλου επιχειρούν συνολικά 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση των δύο πυρκαγιών έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18:11, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της πρώτης πυρκαγιάς.

{https://x.com/112Greece/status/2089733700963418372}