Στη Σαντορίνη βρέθηκε η Μπέττυ Μαγγίρα, οι φωτογραφίες που μοιράστηκε.

Η Μπέττυ Μαγγίρα συνεχίζει να απολαμβάνει το φετινό καλοκαίρι καθώς τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στη Σαντορίνη δημιουργώντας νέες αναμνήσεις παρέα με φίλους και πρόσωπα της οικογένειάς της.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια, το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media θέλησε να μοιραστεί ορισμένα στιγμιότυπα από τις βόλτες της στο νησί, αποκαλύπτοντας ένα μέρος της καθημερινότητάς της.

Όπως σημείωσε, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε είναι από τον Πύργο της Σαντορίνης. Η ίδια, πόζαρε μπροστά από το Ναό, ενώ απαθανάτισε τα εντυπωσιακά χρώματα του ηλιοβασιλέματος, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ένα απόγευμα στον Πύργο Σαντορίνης…».

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Την ανάρτησή της, έσπευσε να σχολιάσει και ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος έγραψε: «Φαίνεται να περνάς τέλεια Μπέττυ μου. Τα φιλιά μου».

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Η ίδια, στις 15 Αυγούστου, γιόρτασε τα γενέθλια και την ονομαστική της εορτή, αναρτώντας μάλιστα ένα χιουμοριστικό βίντεο αποφεύγοντας να αποκαλύψει την ηλικία της.

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Να σημειωθεί ότι η Μπέττυ Μαγγίρα, με την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν θα είναι παρούσα στο GNTM συμμετέχοντας στην κριτική επιτροπή στο πλευρό του Λάκη Γαβαλά, του Άγγελου Μπράτη, της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και της Ζενεβιέβ Μαζαρί, χαρίζοντας το δικό της στίγμα στο project μόδας.