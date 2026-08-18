Σε αγροτοδασική έκταση καίει η φωτιά.

Φωτιά ξέσπασε στην Κέρκυρα, στην περιοχή Τεμπλόνι, το μεσημέρι της Τρίτης (18/8) με συνέπεια να κινητοποιηθούν εναέρια μέσα για την άμεση αντιμετώπισή της, ενώ ενεργοποιήθηκε το 112.

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση και στην περιοχή επιχειρούν 20 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 15ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα. Επίσης, κινητοποιήθηκαν πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2089694905027244356}

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα corfunews, η φωτιά εκδηλώθηκε εκτός του ΧΥΤΑ, σε δύσβατη περιοχή, κάτι που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Φωτιά στην Κέρκυρα: Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Εξαιτίας της φωτιάς στο Τεμπλόνι, ενεργοποιήθηκε το 112 και όσοι βρίσκονται στην περιοχή έλαβαν μήνυμα που τους καλούσε να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

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«Πυρκαγιά στην περιοχή Τεμπλόνι της περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα του 112.

{https://x.com/112Greece/status/2089697668482089358}

Η ανταπόκριση της ΕΡΤ

{https://exchange.glomex.com/video/v-dks2u83juwxd?integrationId=40599y14juihe6ly}