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Εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για τη φωτιά στη Θήβα.

Φωτιά ξέσπασε και στη Θήβα νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (18/8), με συνέπεια να κινητοποιηθούν εναέριες και επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση, νότια της Θήβας, προς την περιοχή του στρατοπέδου και δεν απειλεί κατοικίες, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα. Παράλληλα κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2089708542416634041}

Σε εξέλιξη η φωτιά στην Κέρκυρα

Την ίδια ώρα, πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη στη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κέρκυρα, η οποία παραμένει σε εξέλιξη.

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Πρόκειται για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης βόρεια από το Τεμπλόνι, περιοχή στην υπάρχουν μεμονωμένες κατοικίες, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Νωρίτερα, ενεργοποιήθηκε το 112 λόγω της φωτιάς και μήνυμα που έλαβαν οι πολίτες τους καλούσε να είναι σε ετοιμότητα.

{https://x.com/112Greece/status/2089697668482089358}

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση και στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 15ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Αντιμετωπίστηκε άμεσα φωτιά στη Μάνδρα

Νωρίς το απόγευμα της Τρίτης ξέσπασε φωτιά και στο Παλαιοχώρι Μάνδρας, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, με έξι οχήματα, αλλά και ένα ελικόπτερο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2089718562084548765}