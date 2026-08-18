Η 48χρονη οδηγός τουριστικού λεωφορείου έκανε αναστροφή στην Αθηνών- Σουνίου.

Ταυτοποιήθηκε η 48χρονη οδηγός τουριστικού λεωφορείου που έκανε αναστροφή στην Αθηνών- Σουνίου. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, έπειτα από έρευνα της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Τροχαίας Αττικής.

Το περιστατικό έγινε γνωστό έπειτα από ανάρτηση βίντεο στο Facebook, ενώ συνέβη το απόγευμα της 13ης Αυγούστου. Το βίντεο κατέγραφε τη στιγμή που πούλμαν το οποίο ήταν σταθμευμένο στη λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου, στη συμβολή με την οδό Κυκλάδων, έκανε αναστροφή, παραβιάζοντας διπλή διαχωριστική γραμμή.

Μετά την έρευνα της Τροχαίας, εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου, ο οποίος δήλωσε ότι οδηγός ήταν η 48χρονη σύζυγός του. Επιπλέον, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων έκαναν έλεγχο στον ταχογράφο του λεωφορείου και διαπίστωσαν παραβάσεις ανεπαρκούς ανάπαυσης του οδηγού, με συνέπεια να βεβαιωθούν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

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