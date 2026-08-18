Ανάλογο θα είναι το σκηνικό του καιρού και την Τετάρτη με ισχυρές μπόρες και καταιγίδες ειδικά το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Σαρώνουν οι καταιγίδες αυτή την ώρα σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας και της Μακεδονίας σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του καιρού.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το meteo, οι τοπικές μπόρες και οι καταιγίδες έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις στον Μυστρά Λακωνίας, το Μεσορρούγγι Αχαΐας και την Καστανιά Κορινθίας στην περιοχή της Πελοποννήσου που αυτή την ώρα ειδικά στην πρώτη περιοχή σημειώνεται καταρρακτώδης βροχή.

Καταρρακτώδης βροχή σημειώνεται αυτή την ώρα και στην Βωβούσα Ιωαννίνων ενώ βροχές σημειώνονται επίσης στην Αμφίκλεια, στην πόλη και τον κάμπο της περιοχής, στην Ορεινή Ναυπακτία και στο Σέλι.

Έντονη βροχή σημειώνεται αυτή την ώρα και στην Αρκαδία ενώ ανάλογο ήταν το σκηνικό του καιρού και στο Καρπενήσι.

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Πώς θα κινηθεί ο καιρός

Σημειώνεται πως ο καιρός θα είναι άστατος τις επόμενες ημέρες, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, ενώ από την Παρασκευή αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο.

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