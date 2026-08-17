Το μωρό φαίνεται να «εγκρίνει» το «όνομα» που του έδωσε η Σάλμα Χάγιεκ.

Η Σάλμα Χάγιεκ έγινε γιαγιά και έχει… ξετρελαθεί με το μωρό, αλλά κι εκείνο μαζί της, όπως φαίνεται σε βίντεο που ανάρτησε.

Ο θετός γιος της 59χρονης ηθοποιού, Φρανσουά Πινό τζούνιορ και η σύζυγός του, Λάρα Κόσιμα Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ απέκτησαν το πρώτο τους παιδί. Η Χάγιεκ έχει αποκτήσει μία κόρη με τον σύζυγό της, τον επιχειρηματία Φρανσουά Ανρί Πινό, τη 18χρονη Βαλεντίνα. Επίσης, είναι θετή μητέρα των τριών παιδιών του Πινό.

Στο Instagram, η Χάγιεκ ανάρτησε ένα γλυκό βίντεο, στο οποίο κρατά αγκαλιά τον εγγονό της και του μιλά ισπανικά. Το όνομα του μωρού είναι Φρανσουά- «η τέταρτη γενιά», όπως αναφέρει στην ανάρτηση καθώς έτσι λέγεται ο σύζυγός της, ο πεθερός, αλλά και ο θετός γιος της- όμως εκείνη θα τον φωνάζει «Παντσίτο». «Φαίνεται να το λατρεύει και δεν θα μπορούσα να τον αγαπώ περισσότερο», συμπληρώνει.

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Την προηγούμενη εβδομάδα οι γονείς του μωρού ανάρτησαν φωτογραφίες του γιου τους, ανάμεσά τους και μία της Χάγιεκ με τον εγγονό της.

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