Αυτή είναι η πιο πρόσφατη αλλαγή στη στάση του Τραμπ καθώς μόλις μια μέρα νωρίτερα, είχε ισχυριστεί ότι οι ΗΠΑ είχαν παρασκηνιακές συνομιλίες με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Δεν υπάρχουν συνομιλίες που να πραγματοποιούνται ή να έχουν προγραμματιστεί με το Ιράν, διαμήνυσε μέσω του Truth Social o Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ παραμένει σε «πλήρη ισχύ και εφαρμογή» και επέμεινε πως τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «ανοιχτά και λειτουργούν» ενώ σημείωσε πως οι νάρκες στην πλωτή οδό «έχουν αφαιρεθεί ή πυροδοτηθεί».

Αυτή είναι η πιο πρόσφατη στροφή στα λεγόμενα του Τραμπ καθώς μόλις μια μέρα νωρίτερα, είχε ισχυριστεί ότι οι ΗΠΑ είχαν παρασκηνιακές συνομιλίες με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Η Τεχεράνη τον είχε διαψεύσει.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Δεν υπάρχουν συνομιλίες ή συζητήσεις σε εξέλιξη, ούτε έχουν προγραμματιστεί, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Το Στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό και λειτουργεί. Όλες οι νάρκες στα νερά έχουν αφαιρεθεί ή πυροδοτηθεί».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η απρόβλεπτη εξωτερική πολιτική του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανάλυση του CNN, εξακολουθεί να κάνει κινήσεις μεγάλης εμβέλειας στην εξωτερική πολιτική, όμως η εικόνα που διαμορφώνεται στη δεύτερη θητεία του είναι εκείνη μιας ολοένα πιο απρόβλεπτης και ασταθούς αμερικανικής διπλωματίας.

Η λήξη του 60ήμερου μνημονίου κατανόησης με το Ιράν δεν συνοδεύτηκε από την πυρηνική συμφωνία που ο Τραμπ θα μπορούσε να παρουσιάσει ως δικαίωση του πολέμου. Αντίθετα, ο πρόεδρος στράφηκε εναντίον συμμάχων και ταυτόχρονα επιχείρησε να αναθερμάνει τη σχέση του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Από το Ιράν στη Νότια Κορέα και το Ομάν

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα περιορίσουν τις στρατιωτικές ασκήσεις με τη Νότια Κορέα, επικαλούμενος το κόστος αλλά και την άρνηση της Σεούλ να εμπλακεί στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Την ίδια στιγμή, απείλησε ακόμη και με βομβαρδισμό του Ομάν, επειδή το σουλτανάτο συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Για τον απόστρατο ναύαρχο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού Τζέιμς Σταυρίδης, πρόκειται για κινήσεις που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που θα έπρεπε να ακολουθούν οι ΗΠΑ.

Το CNN υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις εναντίον του Ομάν και της Νότιας Κορέας δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά εντάσσονται σε μια ευρύτερη εξωτερική πολιτική που παραμερίζει διπλωμάτες και ειδικούς και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο προσωπικό ένστικτο του προέδρου.

Η «λογική» MAGA στις διεθνείς σχέσεις

Η προσέγγιση Τραμπ δίνει ιδιαίτερη αξία στην απρόβλεπτη συμπεριφορά, στις απειλές και στις προσωπικές σχέσεις με ισχυρούς ηγέτες. Οι συμμαχίες, αντίθετα, αντιμετωπίζονται περισσότερο ως συναλλακτικές συμφωνίες, στις οποίες οι εταίροι πρέπει να πληρώνουν περισσότερο για την αμερικανική προστασία.

Αυτή η λογική αποτυπώνεται και στην προσπάθεια του Τζάρεντ Κούσνερ να διασώσει τη συμφωνία για τη Γάζα, αλλά και στις εμπορικές συγκρούσεις με τον Καναδά και άλλους συμμάχους.

Ο πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Κρίστοφερ Χιλ προειδοποιεί ότι ο Τραμπ, ο οποίος στην πρώτη θητεία του ήταν γνωστός για την απρόβλεπτη συμπεριφορά του, κινδυνεύει στη δεύτερη να μείνει στην ιστορία ως ένας «πολύ αναξιόπιστος» πρόεδρος.

Το Ιράν αποκαλύπτει τα όρια της στρατηγικής

Η περίπτωση του Ιράν είναι ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Παρά τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι έχει καταστρέψει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, ο Τραμπ δεν έχει καταφέρει να επαναφέρει την κατάσταση που υπήρχε πριν από τον πόλεμο, με ανοιχτά και ασφαλή τα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν, σύμφωνα με το CNN, φαίνεται να προετοιμάζεται για έναν νέο γύρο σύγκρουσης, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι εκμεταλλεύτηκε την παύση των μεγάλων εχθροπραξιών για να αυξήσει την παραγωγή πυραύλων και drones.