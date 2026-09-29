Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι η χαμηλότερη τιμή δεν θα αρκεί πλέον από μόνη της για να κερδίσει κάποιος μια δημόσια σύμβαση.

Νέα δεδομένα για χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις που διεκδικούν δημόσια έργα, προμήθειες και συμβάσεις υπηρεσιών δημιουργεί η μεγάλη μεταρρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αλλαγές αφορούν άμεσα την Ελλάδα, καθώς το νέο πλαίσιο προορίζεται να εφαρμοστεί ενιαία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον προηγουμένως εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Στην πράξη, επηρεάζονται επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς για κατασκευές και έργα υποδομών, μεταφορές, ενέργεια, ψηφιακά έργα και τεχνολογία, προμήθειες εξοπλισμού, καθώς και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες σε σχολεία, νοσοκομεία και άλλους δημόσιους οργανισμούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι αλλαγές για τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς ένας από τους στόχους της μεταρρύθμισης είναι να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι η χαμηλότερη τιμή δεν θα αρκεί πλέον από μόνη της για να κερδίσει κάποιος μια δημόσια σύμβαση. Η Κομισιόν προτείνει ως βασικό μοντέλο ανάθεσης την καλύτερη σχέση τιμής και ποιότητας, με τα ποιοτικά κριτήρια να έχουν βαρύτητα τουλάχιστον 30%. Στις συμβάσεις έντασης εργασίας το ποσοστό ανεβαίνει στο 50%, με δυνατότητα διαφορετικής αντιμετώπισης εφόσον αυτή αιτιολογείται.

Αυτό μπορεί να αλλάξει σημαντικά τον ανταγωνισμό για ελληνικές κατασκευαστικές, εταιρείες πληροφορικής, ενεργειακές επιχειρήσεις, εταιρείες συμβούλων, επιχειρήσεις καθαρισμού και φύλαξης, τεχνικές εταιρείες, προμηθευτές ιατρικού και άλλου εξοπλισμού, καθώς και επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν υπηρεσίες για φορείς του Δημοσίου. Θα αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα η ποιότητα, η καινοτομία, τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά και ζητήματα ασφάλειας και ανθεκτικότητας.

Ευκολότερη πρόσβαση στους δημόσιους διαγωνισμούς άλλων χωρών της Ε.Ε.

Με τις αλλαγές, οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν ευκολότερη πρόσβαση στους δημόσιους διαγωνισμούς άλλων χωρών της Ε.Ε. Προβλέπεται μια διασυνδεδεμένη ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά δημοσίων συμβάσεων, ώστε μια εταιρεία να μπορεί να καταθέτει προσφορές μέσω των συνδεδεμένων ηλεκτρονικών συστημάτων χωρίς να προσκομίζει επανειλημμένα τα ίδια στοιχεία και δικαιολογητικά.

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Σημασία για την ελληνική βιομηχανία και τους εγχώριους προμηθευτές έχει και η εισαγωγή πλαισίου «ευρωπαϊκής προτίμησης». Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θα μπορεί να περιορίζεται η πρόσβαση επιχειρήσεων και προϊόντων από τρίτες χώρες όταν δεν παρέχεται αντίστοιχη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ή όταν δημιουργούνται κίνδυνοι εξάρτησης και ασφάλειας εφοδιασμού.

Για τα κράτη-μέλη, πάντως, η νέα αυτή φιλοσοφία μπορεί να έχει και κόστος. Η μεγαλύτερη βαρύτητα στην ποιότητα, στην ασφάλεια και στην «ευρωπαϊκή προτίμηση» ενδέχεται σε ορισμένους διαγωνισμούς να οδηγήσει σε ακριβότερες προσφορές, καθώς η χαμηλότερη τιμή δεν θα αποτελεί πλέον το κυρίαρχο κριτήριο. Από την άλλη πλευρά, η Κομισιόν εκτιμά ότι η απλούστευση των διαδικασιών θα περιορίσει τη γραφειοκρατία και θα φέρει σημαντική εξοικονόμηση. Το μεγάλο στοίχημα, επομένως, θα είναι εάν το Δημόσιο θα πληρώνει ενδεχομένως περισσότερο στην αρχή, αλλά θα εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα, μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού και μικρότερη εξάρτηση από τρίτες χώρες σε βάθος χρόνου.