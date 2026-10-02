Καθ’ υπέρβαση εισαγωγή στα ΑΕΙ για υποψηφίους 12 νέων πληγεισών περιοχών που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες 2026 – Η λίστα με τις περιοχές.

Ειδικό ποσοστό εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προβλέπεται υποψηφίους από 12 νέες περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με νέα υπουργική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τους υποψηφίους που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες 2026. Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

Στην ειδική ρύθμιση εντάσσονται μαθητές της τελευταίας τάξης και απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων από τις ακόλουθες περιοχές:

Δήμος Κρωπίας, Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Δήμος Δυτικής Αχαΐας, Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Δημοτική Ενότητα Παραμυθιάς, Δήμος Σουλίου

Δήμος Δωδώνης, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων

Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, Περιφερειακή Ενότητα Άρτας

Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, Περιφερειακή Ενότητα Άρτας

Δήμος Πρέβεζας, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

Δήμος Ερμιονίδας, Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας

Δημοτική Ενότητα Δηλεσίου, Δήμος Τανάγρας, Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Δημοτική Ενότητα Στυραίων, Δήμος Καρύστου, Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας

Δημοτικές Ενότητες Απολλωνίων, Ελλομένου και Λευκάδας, Δήμος Λευκάδας, Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το δικαίωμα της ειδικής εισαγωγής αφορά τους μαθητές της τελευταίας τάξης του σχολικού έτους 2025-2026, καθώς και τους αποφοίτους, οι οποίοι υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση στα Λύκεια των συγκεκριμένων πληγεισών περιοχών, συμμετείχαν στις Πανελλήνιες 2026 και εμπίπτουν στις προϋποθέσεις της ειδικής κατηγορίας που προβλέπει η υπουργική απόφαση. Η ρύθμιση αφορά τόσο υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) όσο και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Έως 2% το ειδικό ποσοστό

Το ακριβές ποσοστό των επιπλέον θέσεων δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Θα προσδιοριστεί με νεότερη υπουργική απόφαση, με βάση τον αριθμό των πληγέντων σε σχέση με τον αριθμό των υποψηφίων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Το ειδικό ποσοστό θα υπολογιστεί ξεχωριστά ανά κατηγορία Λυκείου και σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% ανά κατηγορία.

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