Η δράση υλοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, εξασφαλίζοντας τις βέλτιστες συνθήκες για την υποδοχή και εξέταση των πολιτών.

Με ιδιαίτερη θέρμη υποδέχτηκαν οι κάτοικοι της Κιμώλου το ιατρικό κλιμάκιο του Ομίλου Hellenic Healthcare Group, που επισκέφθηκε το νησί το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παντού».

Γιατροί, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των θεραπευτηρίων Metropolitan Hospital, Υγεία και Metropolitan General μετέβησαν στην περιοχή, με το εξειδικευμένο ιατρικό κλιμάκιο να διενεργεί δωρεάν κλινικό και προληπτικό έλεγχο στους κατοίκους της περιοχής. Αγγειοχειρουργός, Καρδιολόγος, Ορθοπαιδικός, Παθολόγος, Παιδίατρος, Χειρουργός Μαστού και Ωτορινολαρυγγολόγος πραγματοποίησαν περισσότερους από 145 ιατρικούς ελέγχους.

Η δράση υλοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, εξασφαλίζοντας τις βέλτιστες συνθήκες για την υποδοχή και εξέταση των πολιτών.

Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 36 εθελοντικές εκστρατείες του Ομίλου, έχουν εξεταστεί 15.563 κάτοικοι και έχουν διενεργηθεί 56.401 ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις στις ακόλουθες περιοχές: Λειψοί-Αγαθονήσι, Αχίλλειο-Άγιοι Θεόδωροι, Ναύπακτος, Λεχαινά-Βάρδα, Παπάδες-Αγία Άννα Ευβοίας, Γραβιά-Δελφοί, Ροβιές-Μαντούδι Ευβοίας, Δημητσάνα Αρκαδίας, Υπάτη-Παύλιανη, Κόνιτσα, Τζια, Άγιος Δημήτριος-Πόθι Ευβοίας, Στυμφαλία-Φενεός Ορεινής Κορινθίας, Στρόπονες-Μετόχι Ευβοίας, Σκύρος, Καρπενήσι, Κάρπαθος, Καλάβρυτα, Καλαμπάκα, Λέρος, Τήλος, Νίσυρος, Άργος Ορεστικό, Σύμη, Αργιθέα Αγράφων, Κάσος, Αστυπάλαια, Σίφνος, Βόνιτσα, Φαρκαδόνα Θεσσαλίας, Κρέστενα Ηλείας, Μήλος, Μεγανήσι, Νεάπολη Βοιών, Λήμνος και Κίμωλος.

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Hellenic Healthcare Group: Δύναμη Φροντίδας

Ο Όμιλος HHG, ο μεγαλύτερος όμιλος υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, διαθέτει τα θεραπευτήρια: Υγεία, Metropolitan Hospital, Υγεία-Μητέρα, Metropolitan General, Creta InterClinic και Μητέρα Κρήτης στην Κρήτη, City Hospital στην Καλαμάτα, Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο και Αρεταίειο και Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός στην Κύπρο.

Επίσης, διαθέτει τα διαγνωστικά κέντρα HealthSpot, Πlaton Δiagnosis, Creta InterClinic Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Μεσαράς και Λασιθίου στην Κρήτη, Πρόγνωσις και Δημόκριτος στην Κύπρο, το Homecare κατ' οίκον υπηρεσίες υγείας, Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής A-Lab, τη Μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Υγεία IVF Εμβρυογένεσις, την Y-Logimed και τη GMP με αντικείμενο την εμπορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, την εταιρία Business Care με υπηρεσίες εργασιακής ασφάλειας και υγείας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Heal Academy για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα σε θέματα ιατρικής, νοσηλευτικής και όλων των επιστημών υγείας.