Η νέα τουρκική απόφαση έρχεται, μάλιστα, σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα επαναφέρει με ένταση ζητήματα που συνδέονται με τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τις ελληνοτουρκικές διαφορές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σε νέα κίνηση με έντονη γεωπολιτική διάσταση προχώρησε η Τουρκία, ανακηρύσσοντας δύο «εθνικά θαλάσσια πάρκα» στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με προεδρικά διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η απόφαση της Άγκυρας αφορά δύο θαλάσσιες περιοχές: η μία εκτείνεται μεταξύ Φετιγιέ και Κας, απέναντι από το Καστελόριζο, ενώ η δεύτερη βρίσκεται στο Βόρειο Αιγαίο, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης.

Η περιοχή γύρω από το Καστελόριζο

Ιδιαίτερη σημασία έχει η χωροθέτηση του πρώτου πάρκου. Η θαλάσσια ζώνη που ορίζει η Τουρκία εκτείνεται από την περιοχή της Φετιγιέ έως το Κας, με τη συγκεκριμένη χάραξη να αφήνει εκτός της τουρκικής ζώνης το Καστελλόριζο και να περικλείει ουσιαστικά τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το ελληνικό νησί.

Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής αποκτά ιδιαίτερο βάρος λόγω των πάγιων ελληνοτουρκικών διαφορών για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης

Το δεύτερο θαλάσσιο πάρκο χωροθετείται στο Βόρειο Αιγαίο, στην περιοχή μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης, κοντά στις τουρκικές ακτές της Ραιδεστού και των Δαρδανελίων.

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Η συγκεκριμένη κίνηση επαναφέρει στο προσκήνιο τις διαφωνίες Αθήνας και Άγκυρας για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα δικαιώματα που απορρέουν από το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η τουρκική «απάντηση» στα ελληνικά θαλάσσια πάρκα

Η ανακήρυξη των δύο πάρκων παρουσιάζεται από την τουρκική πλευρά ως πρωτοβουλία προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Ωστόσο, η χρονική συγκυρία και κυρίως η επιλογή των συγκεκριμένων περιοχών προσδίδουν στην κίνηση σαφή πολιτική και γεωπολιτική διάσταση.

Η Άγκυρα κινείται ουσιαστικά σε συνέχεια της αντίδρασής της στις ελληνικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο. Τα ελληνικά πάρκα είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την Τουρκία, η οποία είχε αμφισβητήσει τις σχετικές ελληνικές κινήσεις.

Προεδρικά διατάγματα Ερντογάν

Τα δύο πάρκα θεσμοθετήθηκαν μέσω προεδρικών διαταγμάτων, τα οποία φέρουν την υπογραφή του Τούρκου προέδρου. Η κίνηση αυτή προσδίδει ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα στην απόφαση της Άγκυρας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι συγκεκριμένες ζώνες είχαν παρουσιαστεί ήδη από την Τουρκία και στο παρελθόν, ενώ η σημερινή εξέλιξη σηματοδοτεί την επίσημη θεσμοθέτησή τους.

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