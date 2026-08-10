Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της Άννας Διαμαντοπούλου με επίκεντρο τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και με πολλά όντως μηνύματα και για το εσωτερικό της χώρας, δημοσίευσε η εφημερίδα «Τα Νέα Σαββατοκύριακο».
Να κρατήσουμε ένα από τα πολλά πολλά ενδιαφέροντα αποσπάσματα:
«Η πολιτική ανθεκτικότητα δεν είναι μόνο η ικανότητα να επιστρέφεις ύστερα από μια ήττα. Είναι η ικανότητα να επιμένεις σε μια στρατηγική όταν γνωρίζεις ότι θα συγκρουστείς ακόμη και με το ίδιο σου το κόμμα».
Κάτι θέλει να πει προς τη Χαριλάου Τρικούπη ή νομίζουμε;
ΥΓ: Επί του άρθρου της Άννας Διαμαντοπούλου ο υπογράφων θα επανέλθει...
Β.Σκ.