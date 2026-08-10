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Μήνυμα και για τα όσα συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ.

Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της Άννας Διαμαντοπούλου με επίκεντρο τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και με πολλά όντως μηνύματα και για το εσωτερικό της χώρας, δημοσίευσε η εφημερίδα «Τα Νέα Σαββατοκύριακο».

Να κρατήσουμε ένα από τα πολλά πολλά ενδιαφέροντα αποσπάσματα:

«Η πολιτική ανθεκτικότητα δεν είναι μόνο η ικανότητα να επιστρέφεις ύστερα από μια ήττα. Είναι η ικανότητα να επιμένεις σε μια στρατηγική όταν γνωρίζεις ότι θα συγκρουστείς ακόμη και με το ίδιο σου το κόμμα».

Κάτι θέλει να πει προς τη Χαριλάου Τρικούπη ή νομίζουμε;

ΥΓ: Επί του άρθρου της Άννας Διαμαντοπούλου ο υπογράφων θα επανέλθει...

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Β.Σκ.