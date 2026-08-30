Τι ανακοίνωσε η Αρχή Οδών της Αλβανίας.

Σε αυστηροποίηση των μέτρων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης κατά μήκος του οδικού δικτύου προχωρά η Αλβανική Αρχή Οδών (ARRSH), ανακοινώνοντας πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στην απόρριψη απορριμμάτων από οχήματα.

Σύμφωνα με την ARRSH, πολίτες που πετούν μπουκάλια, σακούλες ή άλλα απορρίμματα από τα αυτοκίνητά τους παραβιάζουν τη νομοθεσία και βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα που κυμαίνονται από 65.000 (670 ευρώ) έως και 200.000 λεκ (2.070 ευρώ).

Η Αρχή Οδών γνωστοποίησε παράλληλα ότι θα ενταθούν οι έλεγχοι σε συνεργασία με την Κρατική Αστυνομία. Για τον εντοπισμό των παραβατών θα αξιοποιηθούν έξυπνες κάμερες που βρίσκονται κατά μήκος του οδικού δικτύου, μέσω των οποίων θα καταγράφονται περιστατικά απόρριψης απορριμμάτων από διερχόμενα οχήματα.

Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι να ταυτοποιούνται τόσο το όχημα όσο και ο παραβάτης, να τεκμηριώνεται η παράβαση και στη συνέχεια να επιβάλλεται το προβλεπόμενο διοικητικό μέτρο.

Η ARRSH υπογραμμίζει ότι η αυστηροποίηση των ελέγχων αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία χιλιάδες πολίτες και τουρίστες μετακινούνται καθημερινά στο οδικό δίκτυο της χώρας. Όπως τονίζει, περιστατικά εγκατάλειψης σκουπιδιών στους δρόμους και στους παρακείμενους χώρους δεν πρόκειται πλέον να γίνονται ανεκτά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι ομάδες συντήρησης της Αλβανικής Αρχής Οδών πραγματοποιούν καθημερινά εργασίες καθαρισμού και συντήρησης, ωστόσο, σύμφωνα με την Αρχή, η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί να μετατρέπεται σε έναν διαρκή κύκλο απομάκρυνσης απορριμμάτων εξαιτίας της συμπεριφοράς ασυνείδητων οδηγών και επιβατών.