Σοκ προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, που φέρεται να παρέμενε κρυμμένο σε κατάψυξη για περίπου δύο χρόνια. Τα ευρήματα του ιατροδικαστή ανοίγουν νέα διάσταση στην υπόθεση.

Νέα, συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε στην Κυψέλη, με τις Αρχές να προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι μιας υπόθεσης που έχει προκαλέσει σοκ.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 43χρονος πατέρας κατά την κατάθεσή του στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Αθηνών, η σορός του βρέφους παρέμενε κρυμμένη στην κατάψυξη του σπιτιού για περίπου δύο χρόνια.

«Δεν είχα τη δύναμη να το θάψω»

Ο 43χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν προχώρησε στην ταφή του παιδιού, καθώς φοβόταν ότι η υπόθεση θα γινόταν γνωστή και οι κοινωνικές υπηρεσίες θα του αφαιρούσαν τα υπόλοιπα παιδιά του.

«Δεν είχα τη δύναμη να το θάψω, καθώς φοβόμουν πως θα αποκαλυφθεί η υπόθεση και θα μου έπαιρναν οι κοινωνικές υπηρεσίες και τα άλλα μου παιδιά», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Κατά τους ισχυρισμούς του, το βρέφος είχε γεννηθεί σε μαιευτήριο της Αθήνας. Μάλιστα, φέρεται να υποστήριξε ότι κατά τη γέννηση είχε δοθεί στους γονείς άλλο παιδί και όχι το δικό τους.

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ίδιος φέρεται να ανέφερε ακόμη ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια και ότι, στη συνέχεια, αποφάσισε να τοποθετήσει τη σορό του στην κατάψυξη, όπου παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα ευρήματα που αλλάζουν τα δεδομένα

Ωστόσο, η εκδοχή που φέρεται να έδωσε ο 43χρονος δεν φαίνεται να συμβαδίζει με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ιατροδικαστής εντόπισε περισσότερα από δέκα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους.

Το εύρημα αυτό οδηγεί τις Αρχές στην εκτίμηση ότι ο θάνατος του παιδιού δεν οφείλεται σε παθολογικά αίτια, όπως φέρεται να υποστήριξε ο πατέρας, αλλά ενισχύει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Πλέον, οι έρευνες επικεντρώνονται στην πλήρη ανασύσταση των γεγονότων, στην ταυτοποίηση του προσώπου που ευθύνεται για τον θάνατο του βρέφους, αλλά και στον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα.

Αναζητούν πότε και πού έγινε το έγκλημα

Παράλληλα, η Ασφάλεια Αθηνών επιχειρεί να διαπιστώσει με ακρίβεια πότε και πού γεννήθηκε το βρέφος, καθώς και τον χρόνο και τον τόπο όπου φέρεται να έχασε τη ζωή του.

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, μεταξύ των οποίων και οι αναλύσεις DNA, που αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για την ταυτότητα του παιδιού και τη σχέση του με τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Την ίδια ώρα, οι καταθέσεις των εμπλεκόμενων προσώπων αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμο κομμάτι του παζλ, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να αποσαφηνίσουν πώς το βρέφος έχασε τη ζωή του και για ποιον λόγο η σορός του παρέμεινε κρυμμένη για περίπου δύο χρόνια.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών για να απολογηθούν.

Μέχρι τότε, η έρευνα της Ασφάλειας Αθηνών συνεχίζεται, με στόχο να συμπληρωθούν τα κομμάτια μιας εξαιρετικά σκοτεινής υπόθεσης και να δοθούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά γύρω από τον θάνατο του βρέφους.