Εντοπίστηκαν 10 μαχαιριές στην πλάτη του μωρού, οι οποίες διερευνάται αν σχετίζονται άμεσα με τον θάνατό του.

Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε δοχείο που ήταν κρυμμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα Airbnb στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης του Συμεών Μεσογίτη, εντοπίστηκαν στην πλάτη του βρέφους περίπου 10 τραύματα από μαχαίρι, διαφορετικών διαστάσεων, γεγονός που οδηγεί τις Αρχές να εξετάζουν την υπόθεση ως βρεφοκτονία. Τα στοιχεία από τη νεκροψία, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δείχνουν ότι το βρέφος, που ήταν αγοράκι ηλικίας 8 έως 9 μηνών, φαίνεται πως γεννήθηκε και στη συνέχεια δολοφονήθηκε. Το βρέφος φέρει στην πλάτη περισσότερα από 10 τραύματα από μαχαίρι.

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«Κλειδί» οι εξετάσεις DNA – Ποια είναι τα πρόσωπα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών

Την ίδια ώρα, κρίσιμο ρόλο στην έρευνα αναμένεται να διαδραματίσουν οι εξετάσεις DNA, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν τις σχέσεις μεταξύ των προσώπων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα στην Κυψέλη το μεσημέρι της Κυριακής (30/08). Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται η 38χρονη Γερμανίδα, ο 43χρονος Έλληνας, η 15χρονη έφηβη, δύο ανήλικα αγόρια 9 και 12 ετών, καθώς και ένας 26χρονος Αφγανός. Η 38χρονη φέρεται αρχικά να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είναι η μητέρα του νεκρού βρέφους. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταθέσεις των εμπλεκομένων παρουσιάζουν αντιφάσεις και οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν τι πραγματικά συνέβη.

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Σύμφωνα με όσα φέρονται να υποστήριξαν, το βρέφος γεννήθηκε, έζησε για λίγα λεπτά και στη συνέχεια πέθανε, ενώ σε άλλη εκδοχή αναφέρθηκε ότι η 38χρονη είχε αποβάλει. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα της υπόθεσης και αυτό είναι ποια είναι η μητέρα του βρέφους. Στην οικογένεια υπάρχει και η 15χρονη κόρη, η οποία, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, φέρεται να είναι έγκυος, με τον 26χρονο Αφγανό να αναφέρεται ως πατέρας του κυοφορούμενου παιδιού. Μέσα σε αυτό το σύνθετο σκηνικό, οι Αρχές προχωρούν στη λήψη γενετικού υλικού από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, προκειμένου μέσω των εξετάσεων DNA να διαπιστωθεί η βιολογική σχέση τους με το νεκρό βρέφος και να φωτιστούν τα κρίσιμα αναπάντητα ερωτήματα της υπόθεσης.

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Το πρωί έγιναν εκτεταμένες έρευνες στο διαμέρισμα της οδού Θάσου, παρουσία αστυνομικών και εισαγγελικού λειτουργού, αλλά και παρουσία του 43χρονου πατέρα των ανηλίκων κι εκμισθωτή στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης τις τελευταίες δέκα ημέρες. Να σημειωθεί ότι στη 15χρονη και στο 9χρονο αγόρι φέρεται να εντοπίστηκαν σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και συγκεκριμένα σύφιλη. Το δεύτερο αγόρι, ηλικίας 12 ετών, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.

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Το ανατριχιαστικό χρονικό της υπόθεσης

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί από χθες ο 43χρονος φερόμενος ως πατέρας του βρέφους και η 38χρονη φερόμενη ως μητέρα του, αρχικά για το αδίκημα της μη αναγγελίας ανεύρεσης νεκρού. Ωστόσο, μετά τα νέα ιατροδικαστικά ευρήματα, αναμένεται να αντιμετωπίσουν βαρύτερες κατηγορίες που σχετίζονται με τον θάνατο του βρέφους. Παράλληλα, ο 43χρονος και ένας 26χρονος Αφγανός, ο οποίος βρισκόταν επίσης στο διαμέρισμα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης, στην οδό Θάσου στην Κυψέλη, ενημέρωσε την Αστυνομία ότι οι ενοικιαστές δεν κατέβαλλαν το ενοίκιο, ενώ, σύμφωνα με την καταγγελία του, έκαναν και χρήση ναρκωτικών. Πριν φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικοί που θα διερευνούσαν την καταγγελία, ο ιδιοκτήτης συνάντησε τυχαία στον δρόμο αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι πραγματοποιούσαν περιπολία. Τους σταμάτησε και τους ενημέρωσε για όσα είχαν προηγηθεί. Οι αστυνομικοί κατευθύνθηκαν στο διαμέρισμα, όπου εντόπισαν έναν 43χρονο άνδρα, την 38χρονη Γερμανίδα σύζυγό του και τρία ανήλικα παιδιά, ένα 15χρονο κορίτσι και δύο αγόρια ηλικίας 12 και 9 ετών, τα οποία, σύμφωνα με δήλωσή τους, ήταν παιδιά του ζευγαριού. Στο διαμέρισμα βρισκόταν επίσης ένας 26χρονος Αφγανός, ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι είναι σύντροφος της 15χρονης. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του 43χρονου, του 26χρονου και της 15χρονης, καθώς φέρεται να εντοπίστηκαν στην κατοχή τους μικροποσότητες ναρκωτικών.

Το νεκρό βρέφος βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα στη βαλίτσα

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα προκειμένου να πραγματοποιήσουν κατ’ οίκον έρευνα. Εκεί βρήκαν την 38χρονη μαζί με τα δύο ανήλικα αγόρια, που είχαν ήδη ετοιμάσει βαλίτσες και φέρονταν να ετοιμάζονται να αποχωρήσουν. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στις αποσκευές, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα δοχείο μέσα στο οποίο βρισκόταν ένα νεκρό βρέφος σε κατάσταση κατάψυξης. Η 38χρονη φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το βρέφος ήταν παιδί της και είχε πεθάνει περίπου οκτώ μήνες νωρίτερα. Ωστόσο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδωσαν νέα, δραματική διάσταση στην υπόθεση, καθώς διαπιστώθηκαν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους, με αποτέλεσμα οι Αρχές να εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και βρεφοκτονίας.

Έρευνα και σε δεύτερο σπίτι

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο και σε διαμέρισμα στην οδό Φυλής, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι έμενε μέχρι πρόσφατα για περίπου δύο χρόνια. Από την έρευνα στο συγκεκριμένο σπίτι δεν προέκυψε, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κάποιο εύρημα που να συνδέεται με την υπόθεση. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, αλλά και στην αξιολόγηση όλων των καταθέσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ποια ήταν η σχέση των εμπλεκομένων με το νεκρό βρέφος και τι ακριβώς συνέβη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl33vvzgit8x?integrationId=40599y14juihe6ly}