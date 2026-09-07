Οι ώρες λειτουργίας του Φεστιβάλ Βιβλίου.

Το μέλλον ανήκει σε όσους διαβάζουν, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εγκαινιάζοντας το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο έχει ανοίξει τις πύλες του από τις 4 Σεπτεμβρίου και θα υποδέχεται επισκέπτες έως και τις 20 Σεπτεμβρίου.

Τα βιβλία «προετοιμάζουν τον πολίτη για το αύριο, να μπορέσει να αντικρίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος, να τις διαχειριστεί σωστά, ώστε να πάρει τις σωστές αποφάσεις», επεσήμανε στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Ένας επαρκής αναγνώστης είναι πάντα ένας επαρκής πολίτης και υπεύθυνος, ο οποίος σε μια δημοκρατία έχει λόγο για το μέλλον, αποφασίζει για το μέλλον και κρίνεται για αυτές του τις αποφάσεις. Και κυρίως, ένας επαρκής αναγνώστης λατρεύει και την ευθύνη», υπογράμμισε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρατήρησε ότι στην εποχή της εικόνας χάνεται η φιλαναγνωσία στους νέους και παρότρυνε «να ξεκλειδώσουμε το μυστήριο της ανάγνωσης» γιατί έτσι «παραδίδουμε κάτι που θα συνοδεύει το παιδί σε όλη του τη ζωή: την ικανότητα να σκέφτεται, αλλά και να ονειρεύεται».

Ένας λαός που παύει να διαβάζει, «σιγά-σιγά παύει και να σκέφτεται μόνος του, και ένας λαός που παύει να σκέφτεται, κινδυνεύει να χάσει πολλά από όσα έχει κερδίσει», υπογράμμισε ακόμα ο Κωνσταντίνος Τασούλας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

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54ο Φεστιβάλ Βιβλίου: 210 εκδοτικοί οίκοι σε 285 περίπτερα

«Βιώσιμη Ανάπτυξη: Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο», είναι το κεντρικό σύνθημα του 54ου Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο διοργανώνει ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, της περιφέρειας Αττικής και του δήμου Αθηναίων.

Στο Πεδίον του Άρεως έχουν στηθεί 285 περίπτερα στα οποία φιλοξενούνται 210 εκδοτικοί οίκοι από όλη τη χώρα και χιλιάδες τίτλοι βιβλίων, από νέες κυκλοφορίες και κλασικά έργα, έως δοκίμια, κόμικς και έργα παιδικής λογοτεχνίας.

Στη «Γωνιά των Συγγραφέων» οι επισκέπτες μπορούν να συνομιλήσουν με τους αγαπημένους τους δημιουργούς, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήρια, θέατρο σκιών, παραστάσεις, μουσικές βραδιές και βιβλιοπαρουσιάσεις μεταξύ άλλων.

Φεστιβάλ βιβλίου: 4 έως 20 Σεπτεμβρίου

- Τοποθεσία: Πεδίο του 'Αρεως (Είσοδος από λεωφόρο Αλεξάνδρας και Μαυρομματαίων)

- Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα - Πέμπτη 18:00 - 22:30, Παρασκευή και Σάββατο 18:00 - 23:00, Κυριακή 11:00 - 22:30

- Είσοδος: Ελεύθερη

Φωτ.: EUROKINISSI/ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ