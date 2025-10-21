Ρώτησαν την κυβερνητική εκπρόσωπο των ΗΠΑ ποιος αποφάσισε να γίνει στη Βουδαπέστη η συνάντηση Τραμπ- Πούτιν και εκείνη απάντησε... «η μάνα σου»

Με αδιανόητη απρέπεια απάντησε η Καρολάιν Λέβιτ στην ερώτηση ενός δημοσιογράφου σχετικά με τον τόπο της συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του - με την είδηση να κάνει τον γύρο του κόσμου προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις.

Πιο συγκεκριμένα, αφού ανακοινώθηκαν οι συνομιλίες την Πέμπτη, ένας δημοσιογράφος της Huffington Post επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο για να ρωτήσει γιατί επιλέχθηκε η Βουδαπέστη.

Όπως σημείνε, η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας ήταν ο τόπος υπογραφής του Μνημονίου της Βουδαπέστης του 1994, βάσει του οποίου η Ουκρανία παραιτήθηκε από τα πυρηνικά όπλα που κληρονόμησε μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ότι η Ρωσία θα σεβαστεί την εδαφική της ακεραιότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, ο δημοσιογράφος ρώτησε τον Λευκό Οίκο: «Ποιος επέλεξε τη Βουδαπέστη;» για να λάβει την απάντηση: «Η μάνα σου».

Όταν ένας δημοσιογράφος του HuffPost ρώτησε τη Λέιβιτ αν θεωρούσε την απάντησή της αστεία, αυτή απάντησε: «Το βρίσκω αστείο που θεωρείς τον εαυτό σου δημοσιογράφο. Είσαι ένας ακροαριστερός προπαγανδιστής που κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά, συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων σου στα ΜΜΕ, απλά δεν στο λένε κατάμουτρα. Σταμάτα να μου γράφεις τις ανειλικρινείς, μεροληπτικές και ηλίθιες ερωτήσεις σου».

Η Λέβιτ - προφανώς περήφανη για την αποστομωτική της απάντηση - δεν δίστασε να κάνει και την αντίστοιχη ανάρτηση στο X.

Μεταξύ των οργισμένων σχολίων ήταν και αυτό ενός χρήστη που έλεγε: Κάπου στο Σύνταγμα, ανάμεσα στο μελάνι και την περγαμηνή, κρύβεται μια φωνή που ψιθυρίζει: «Ίσως δεν πρέπει να λες "η μάνα σου" όταν εκπροσωπείς την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών».

Και συνεχίζει:

«Μπορείς να πεις την αλήθεια με χιούμορ, αλλά δεν μπορείς να εξουσιάζεις με μίσος. Ο επαγγελματισμός δεν είναι λογοκρισία. Το να απαιτείς λογοδοσία δεν είναι ακτιβισμός. Και αν η επικοινωνιακή σου στρατηγική απαιτεί να εξηγήσεις γιατί το «η μάνα σου» είναι μέρος πολιτικής, ίσως σημαίνει πως έχεις χάσει εντελώς τον έλεγχο.

Η Αμερική κάποτε όρισε τη σύγχρονη συνέντευξη Τύπου. Τώρα δοκιμάζουμε τα όρια του σουρεαλισμού. Αυτή δεν είναι η χρυσή εποχή της επικοινωνίας, είναι μια κακή αυτοσχέδια παράσταση στο Situation Room».