«Γίνεται το πρώτο σημαντικό βήμα για να γίνει πράξη το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδή» σημείωσε μεταξύ άλλων ο Χάρης Δούκας.

Για ιστορική στιγμή στο πρώην Ολυμπιακό χώρο στο Γουδή έκανε λόγο σε δηώσεις του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μετά την απόφαση της κατεδάφισης του κτιρίου Badminton στο Γουδή.

«Νομίζω ότι είναι μία ιστορική στιγμή, χθες, μία ιστορική, ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ξεκινήσουμε στην πράξη τη λογική της μητροπολιτικής προσέγγισης του Πάρκου στο Γουδή, γκρεμίζοντας το Badminton. Και σήμερα, πολύ σημαντική, η εντολή κατεδάφισης από τον Υπουργό, τον κ. Δένδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον στρατό, είναι εδώ, ξεκίνησε η κατεδάφιση. Γίνεται το πρώτο σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό, κρίσιμο, νέο πνεύμονα πρασίνου και να γίνει πράξη το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδή».

{https://www.youtube.com/shorts/L3Lh5Uv3xbE}

{https://x.com/h_doukas/status/2092876183218090140}

Ως μεγάλη νίκη χαρακτήρισε και ο Κώστας Ζαχαριάδης την κατεδάφιση του Badminton, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «Μια μεγάλη νίκη για τα κινήματα των πολιτών και της διεκδίκησης των ελεύθερων χώρων. Κατεδαφίζεται το κτίριο του Badminton στο Γουδή. Καθυστέρησε πάρα πολύ η κατεδάφιση του αλλά μετά από πιέσεις και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων γίνεται πράξη. Η κατεδάφιση του Badminton είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα, ο αγώνας συνεχίζεται για να υπάρξει Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί ως βασικού πνεύμονα πρασίνου για όλο το Λεκανοπέδιο».

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Δένδιας: Επιτέλους Κατεδάφιση του Badminton στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα με εντολή εντολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, ξεκίνησαν οι εργασίες κατεδάφισης του κτιρίου του Badminton στο Γουδή.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση το υπουργείο Άμυνας, «κατ' εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 1970/2012 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ΥΠΕΘΑ ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, τις εργασίες κατεδάφισης του κτιρίου του Badminton».

Οι εργασίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή, εξελίσσονται ταχύτατα στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη).

Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο προέβη στην κατεδάφιση στο πλαίσιο της τήρησης της νομιμότητας.

{https://www.youtube.com/watch?v=aUCVCrV8Rs0}

Η ανάρτηση Δένδια για το Badminton

Σε ανάρτησή του, ο Νίκος Δένδιας έγραψε σχετικά «Επιτέλους! Κατεδάφιση του Badminton στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη)», παραθέτοντας και τις σχετικές φωτογραφίες.

{https://x.com/NikosDendias/status/2092970447545463096}

Δείτε φωτογραφίες από την κατεδάφιση του κτιρίου





