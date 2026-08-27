Η ανακοίνωση του Θοδωρή Κολυδά για τη λήξη της συνεργασίας του με τον τηλεοπτικό σταθμό του STAR.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 27 Αυγούστου, ο Θοδωρής Κολυδάς, μέσω ανάρτησής του στο Facebook, ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας του με τον τηλεοπτικό σταθμό του STAR.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, μέσω της σχετικής δημοσίευσης θέλησε να ευχαριστήσει τους ανθρώπους του καναλιού για τη συνεργασία, αλλά και την εμπιστοσύνη που του έδειξαν.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι συνεχίζει την μακροχρόνια πορεία του στο χώρο, έχοντας ως στόχο την έγκυρη ενημέρωση του κοινού.

Στην ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ευχαριστώ το STAR και όλους τους ανθρώπους του για την εμπιστοσύνη και την πολύχρονη συνεργασία μας η οποία ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου, κλείνοντας έναν σημαντικό κύκλο. Από την πλευρά μου, συνεχίζω την πορεία που έχω χαράξει όλα αυτά τα χρόνια, με σταθερό προσανατολισμό στην έγκυρη ενημέρωση και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς και στις συνεργασίες μου με την ακαδημαϊκή κοινότητα».