Μεγάλο μέρος των ερευνών έχει επικεντρωθεί σε εγκλωβισμένους εργαζομένους σε εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικών έργων.

Στους 939 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα οι Αρχές της χώρας.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη για έκτη μέρα, με τους αγνοούμενους να υπολογίζονται σε 3.925 άτομα, έναντι 4.247 που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση. Από τους αγνοουμένους, οι 592 είναι αλλοδαποί υπήκοοι.

Σημαντικό μέρος των ερευνών διάσωσης επικεντρώνεται στους εργαζόμενους σε υδροηλεκτρικά έργα, καθώς 639 εργαζόμενοι εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 933 εγκλωβισμένους.

Σύμφωνα με τις αρχές, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί συνολικά 11.379 άνθρωποι.

Μεταξύ των εγκαταστάσεων στις οποίες επικεντρώνονται οι προσπάθειες είναι τα έργα Upper Trishuli 1, Trishuli 3A και Trishuli 3B, όπου υπάρχουν εκτεταμένα και σε ορισμένα σημεία διασυνδεδεμένα δίκτυα σηράγγων.

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Η περιοχή αποτελεί σημαντικό κόμβο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του Νεπάλ. Το έργο Trishuli 3B χρησιμοποιεί νερό που προέρχεται από το Trishuli 3A, ενώ το Upper Trishuli 1 βρίσκεται ψηλότερα στην κοίτη του ποταμού και βρισκόταν ακόμη υπό κατασκευή όταν σημειώθηκαν οι πλημμύρες.

Την Κυριακή (30/08), οι διασώστες κατάφεραν να ανοίξουν δίοδο αρκετά μεγάλη ώστε να εισέλθουν στη σήραγγα του Trishuli 3A και να ξεκινήσουν την αναζήτηση πιθανών επιζώντων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού Μπαλέντρα Σαχ, η ομάδα που προχώρησε στο εσωτερικό της σήραγγας φώναξε προς τους εγκλωβισμένους, χωρίς να λάβει κάποια απάντηση.

Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης, ενώ η ανησυχία αυξάνεται καθώς περνούν οι ημέρες και περιορίζεται το χρονικό περιθώριο για τον εντοπισμό ανθρώπων που ενδέχεται να έχουν επιβιώσει κάτω από το έδαφος.

Με πληροφορίες του BBC