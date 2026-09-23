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Μια μοναδική εικαστική έκθεση με την υποστήριξη της Allwyn Hellas, Μεγάλου Χορηγού της επετειακής διοργάνωσης.

Εδώ και 20 χρόνια, η καρδιά του Ioannina Lake Run χτυπά στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας, εμπνέοντας χιλιάδες δρομείς και επισκέπτες.

Μια διαδρομή γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ιστορίες, που ξεπερνά τα όρια ενός αθλητικού γεγονότος και αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της πόλης.

Η Allwyn Hellas, Μεγάλος Χορηγός του Ioannina Lake Run 2026, ανέδειξε αυτή την εμβληματική διαδρομή μέσα από την εικαστική έκθεση «Ίσαλος γραμμή».

Στο επίκεντρο βρέθηκαν 20 επιλεγμένα έργα τέχνης, δημιουργίες φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών, που αποτυπώνουν τη σχέση της λίμνης Παμβώτιδας με τα 20 χρόνια ιστορίας του Ioannina Lake Run.

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Έργα τέχνης εμπνευσμένα από τους δρομείς που αγωνίζονται με στόχο να ξεπεράσουν τον εαυτό τους, τα όρια τους, τη δική τους Ίσαλο γραμμή.

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Η εικαστική έκθεση αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την πόλη των Ιωαννίνων, προσελκύοντας εκατοντάδες επισκέπτες στα εγκαίνια, στην γκαλερί «Τεχνοχώρος», όπου είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τις δημιουργίες των νέων καλλιτεχνών.