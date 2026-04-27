Ο πρώην υπουργός είχε διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ πριν από έξι χρόνια και είχε συμπορευτεί με τον Ανδρουλάκη-Στόχος του ο Τσίπρας.

Έναν αν μη τι άλλο αναπάντεχο σύμμαχο βρήκαν στο πρόσωπο του πάλαι ποτέ υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονή, όσοι βλέπουν αρνητικά το κυοφορούμενο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην υπουργός, ο οποίος έχει διαγραφεί εδώ και έξι χρόνια από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα τελευταία χρόνια βρίσκεται πολύ κοντά στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, σε τηλεοπτική του παρέμβαση στο Kontra καταφέρθηκε με απαξιοτικό τρόπο στο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, εκφράζοντας μάλιστα τη σπουδή του μην ρευστοποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ηγεσία του να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μη δεχθεί την ρευστοποίηση και την απόπειρα διάλυσης που θέλει να επιβάλλει ο Τσίπρας για να συγκροτήσει ένα προσωποπαγές κόμμα» σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο αποκάλεσε το νέο κόμμα «μόρφωμα που δεν προσφέρει τίποτα» και προέβλεψε ισχνά ποσοστά.

Ε.Σ.