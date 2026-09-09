Η εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης δεν περιορίζεται πλέον στην αύξηση της αυτονομίας ή στη δημιουργία ισχυρότερων ηλεκτροκινητήρων.

Ισχύς φόρτισης που αγγίζει το 1 MW φέρνει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πιο κοντά στην ευκολία ενός συμβατικού ανεφοδιασμού, με την Κίνα να πρωταγωνιστεί στην τεχνολογική κούρσα.

Η εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης δεν περιορίζεται πλέον στην αύξηση της αυτονομίας ή στη δημιουργία ισχυρότερων ηλεκτροκινητήρων. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που καλούνται να λύσουν οι κατασκευαστές είναι ο χρόνος που απαιτείται για την αναπλήρωση της ενέργειας και όλα δείχνουν πως η επόμενη μεγάλη επανάσταση βρίσκεται στην ταχύτητα φόρτισης.

Τα τελευταία χρόνια οι κατασκευαστές έχουν κάνει σημαντικά βήματα, αυξάνοντας συνεχώς την ισχύ με την οποία μπορούν να φορτίσουν οι μπαταρίες. Ωστόσο, η μετάβαση από τα 200 ή 250 kW σε επίπεδα που φτάνουν ακόμη και το 1.000 kW αποτελεί ένα τεράστιο τεχνολογικό άλμα.

Σε αυτή την κούρσα η Κίνα φαίνεται να έχει πάρει σημαντικό προβάδισμα. Κατασκευαστές όπως η BYD παρουσιάζουν συστήματα που επιτρέπουν την ταχύτατη μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας στην μπαταρία, περιορίζοντας δραστικά τον χρόνο παραμονής του αυτοκινήτου στον φορτιστή.

Φόρτιση 1 MW σε λίγα λεπτά

Η Super e-Platform της BYD βασίζεται σε ηλεκτρική αρχιτεκτονική 1.000 Volt και μπορεί να υποστηρίξει ρεύμα έως 1.000 Ampere. Ο συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών επιτρέπει θεωρητικά ισχύ φόρτισης 1 MW. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, ένα συμβατό ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να αποκτήσει περίπου 400 χιλιόμετρα επιπλέον αυτονομίας μέσα σε μόλις πέντε λεπτά.

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Ο συγκεκριμένος χρόνος είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς αλλάζει την ίδια τη λογική με την οποία αντιμετωπίζει ο οδηγός την ηλεκτροκίνηση. Μέχρι σήμερα, μία από τις βασικές ενστάσεις απέναντι στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ήταν ότι η φόρτισή τους απαιτεί περισσότερο χρόνο σε σχέση με τον ανεφοδιασμό ενός αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Όταν όμως η αναπλήρωση ενέργειας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε λίγα λεπτά, η διαφορά αυτή αρχίζει να περιορίζεται αισθητά. Δεν σημαίνει ότι η πλήρης φόρτιση γίνεται σε πέντε λεπτά, καθώς η ισχύς δεν παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ωστόσο, για την καθημερινή χρήση, η δυνατότητα να προστεθούν εκατοντάδες χιλιόμετρα αυτονομίας σε ελάχιστο χρόνο αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Αρκεί ένας ισχυρός φορτιστής;

Η τεχνολογία αυτή απαιτεί πολύ περισσότερα από έναν ισχυρό φορτιστή. Η μπαταρία πρέπει να έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να δεχθεί την τεράστια ποσότητα ενέργειας, ενώ κρίσιμο ρόλο παίζουν το σύστημα θερμικής διαχείρισης, τα ηλεκτρονικά ισχύος, η καλωδίωση και συνολικά η αρχιτεκτονική του αυτοκινήτου.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούν όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να αξιοποιήσουν έναν φορτιστή ισχύος 1.000 kW. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης αποτελεί χαρακτηριστικό τόσο του σταθμού όσο και του ίδιου του οχήματος. Ένα αυτοκίνητο με δυνατότητα φόρτισης 250 kW δεν πρόκειται να φορτίσει στα 1.000 kW απλώς επειδή συνδέθηκε σε έναν αντίστοιχο σταθμό.

Η διαφορά γίνεται ιδιαίτερα αισθητή όταν συγκρίνουμε τις δυνατότητες των νεότερων κινεζικών μοντέλων με εκείνες πολλών ηλεκτρικών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί, οι υποδομές και τα ίδια τα αυτοκίνητα βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο όσον αφορά τις εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες φόρτισης.

Και η εξέλιξη δεν σταματά στο 1 MW. Η BYD έχει ήδη παρουσιάσει την επόμενη φάση της τεχνολογίας της, με φορτιστές που μπορούν θεωρητικά να φτάσουν σε ισχύ έως και 1.500 kW. Για τα οχήματα που μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή την τεχνολογία, οι χρόνοι φόρτισης περιορίζονται ακόμη περισσότερο, με την εταιρεία να αναφέρει περίπου πέντε λεπτά για φόρτιση από 10% έως 70%.

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη

Το επίτευγμα αυτό δείχνει ότι ο ανταγωνισμός στην ηλεκτροκίνηση περνά σε μια νέα φάση. Η αυτονομία παραμένει σημαντική, όμως όσο αυξάνεται η ταχύτητα φόρτισης τόσο μικρότερη σημασία έχει το να διαθέτει ένα αυτοκίνητο μια τεράστια μπαταρία. Αν ο οδηγός μπορεί να αναπληρώσει γρήγορα την ενέργεια που χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητο να μεταφέρει συνεχώς μαζί του μια πολύ μεγαλύτερη και βαρύτερη μπαταρία.

Παράλληλα, όμως, δημιουργείται μια μεγάλη πρόκληση για τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και τις υποδομές φόρτισης. Ένας σταθμός που μπορεί να παρέχει ισχύ της τάξης του 1 MW απαιτεί σημαντικά μεγαλύτερες δυνατότητες από έναν συμβατικό ταχυφορτιστή. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου δικτύου προϋποθέτει επενδύσεις, κατάλληλες ηλεκτρικές υποδομές και συστήματα που μπορούν να διαχειριστούν με ασφάλεια τόσο υψηλά φορτία.

Η Κίνα έχει ήδη αρχίσει να επενδύει σημαντικά σε αυτή την κατεύθυνση, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα γύρω από τη νέα τεχνολογία φόρτισης. Αυτό αποτελεί ένα ακόμη σημείο στο οποίο η ασιατική αγορά δείχνει να κινείται με διαφορετικές ταχύτητες σε σχέση με άλλες μεγάλες αγορές του πλανήτη.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα

Για τους καταναλωτές, πάντως, η ουσία είναι απλή. Όσο μειώνεται ο χρόνος που χρειάζεται ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο για να ανακτήσει σημαντικό μέρος της αυτονομίας του, τόσο περισσότερο περιορίζεται ένα από τα βασικά μειονεκτήματα που εξακολουθούν να του αποδίδονται.

Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τη μελλοντική εικόνα της ηλεκτροκίνησης. Μέχρι σήμερα, μεγάλο μέρος της συζήτησης περιστρέφεται γύρω από τη χωρητικότητα της μπαταρίας και την επίσημη αυτονομία. Η νέα τεχνολογία δείχνει ότι εξίσου καθοριστικός παράγοντας θα είναι η ταχύτητα με την οποία μπορεί να αναπληρωθεί αυτή η ενέργεια.

Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μικρότερη μπαταρία, αλλά δυνατότητα εξαιρετικά γρήγορης φόρτισης, μπορεί θεωρητικά να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία από ένα μοντέλο με πολύ μεγαλύτερη μπαταρία που χρειάζεται σημαντικά περισσότερο χρόνο για να φορτίσει.

Η ηλεκτροκίνηση φαίνεται πλέον να οδηγείται σε μια εποχή όπου δεν θα έχει σημασία μόνο το πόσα χιλιόμετρα μπορεί να κάνει ένα αυτοκίνητο με μία φόρτιση. Εξίσου σημαντικό θα είναι πόσα χιλιόμετρα μπορεί να προσθέσει στην μπαταρία του μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Και σε αυτό το πεδίο, η τεχνολογική κούρσα έχει ήδη ξεκινήσει με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες.