«Καλούμε, εκ νέου, όλα τα κόμματα να καταδικάσουν τις επιθέσεις κατά της ΝΔ. Θα το πράξουν ή θα συνεχίσουν να κλείνουν το μάτι στους τραμπούκους σιωπώντας;», αναφέρει το κυβερνών κόμμα.

Μετά τις μπογιές που πέταξαν άγνωστοι στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, στην Κυψέλη και στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου, στη Δάφνη, στόχος έγινε και το γραφείο του Νίκου Παπαθανάση, στο Μαρούσι.

«Τα ξημερώματα, άγνωστοι έριξαν μπογιές στο πολιτικό μου γραφείο στο Μαρούσι.

Στη Δημοκρατία η διαφωνία και η κριτική έχουν θέση. Ο εκφοβισμός και οι καταστροφές δεν έχουν. Καταδικάζω απερίφραστα αυτή την επίθεση.

Θα συνεχίσω να ακούω όλες και όλους, να απαντώ στην κριτική με επιχειρήματα και να υπηρετώ όλους τους πολίτες όπως και τους συμπολίτες μου στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας που με έχουν τιμήσει με την ψήφο τους και με έχουν εκλέξει βουλευτή .

Με ψυχραιμία, θεσμικότητα και αποφασιστικότητα, συνεχίζουμε τη δουλειά μας», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Facebook.

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Ανακοίνωση καταδίκης από τη ΝΔ

«Οι επιθέσεις των θρασύδειλων τραμπούκων κατά της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζονται. Τις πρώτες πρωινές ώρες, στόχος έγινε το πολιτικό γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Βουλευτή Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι. Ήταν η τρίτη επίθεση το τελευταίο 24ωρο, μετά τα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη και το πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία.

«Για ακόμα μια φορά τους λέμε ότι ματαιοπονούν, γιατί ούτε τους φοβόμαστε, ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε. Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μας συσπειρώνει ακόμα περισσότερο απέναντι σε όσους αφελώς πιστεύουν ότι η βία μπορεί να φιμώσει τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της Παράταξής μας», προσθέτει το κυβερνών κόμμα και καταλήγει:

«Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες.

Και καλούμε, εκ νέου, όλα τα κόμματα να καταδικάσουν τις επιθέσεις κατά της Νέας Δημοκρατίας. Θα το πράξουν ή θα συνεχίσουν να κλείνουν το μάτι στους τραμπούκους σιωπώντας;»