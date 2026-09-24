Η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στο Κιλκίς, όπου η μέση τιμή της αμόλυβδης αυξήθηκε κατά 17 λεπτά το λίτρο μεταξύ 1ης και 22ας Σεπτεμβρίου

Έως και 8,50 ευρώ περισσότερο κοστίζει πλέον ένα γέμισμα 50 λίτρων με απλή αμόλυβδη βενζίνη σε σχέση με τις αρχές Σεπτεμβρίου. Μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων έχει αυξηθεί σε όλους τους νομούς της χώρας, ενώ ο πανελλαδικός μέσος όρος βρίσκεται πλέον στα 2,20 ευρώ το λίτρο.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στο Κιλκίς, όπου η μέση τιμή της αμόλυβδης αυξήθηκε κατά 17 λεπτά το λίτρο μεταξύ 1ης και 22ας Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι ένας οδηγός που γεμίζει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων πληρώνει σήμερα 8,50 ευρώ περισσότερα για την ίδια ποσότητα καυσίμου. Σε πανελλαδικό επίπεδο, όπου η αύξηση διαμορφώνεται στα 14,9 λεπτά ανά λίτρο, η πρόσθετη δαπάνη για 50 λίτρα φθάνει τα 7,45 ευρώ.

Η σύγκριση των επίσημων ημερήσιων δελτίων της ΔΙΜΕΑ δείχνει γενικευμένη άνοδο των τιμών. Ο σταθμισμένος πανελλαδικός μέσος όρος της αμόλυβδης 95 αυξήθηκε από 2,050 ευρώ το λίτρο την 1η Σεπτεμβρίου σε 2,20 ευρώ στις 22 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για αύξηση 15 λεπτών ή περίπου 7,3% μέσα σε 21 ημέρες.

Στο Κιλκίς, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη μεταβολή, η μέση τιμή ανέβηκε από 2,025 σε 2,195 ευρώ το λίτρο, σημειώνοντας αύξηση 8,4%. Ακολουθεί η Λευκάδα, με άνοδο 16,3 λεπτών, από 2,125 σε 2,288 ευρώ, και η Βοιωτία, όπου η τιμή αυξήθηκε κατά 16,1 λεπτά, από 2,029 σε 2,190 ευρώ. Στη Δράμα η αύξηση φθάνει τα 15,9 λεπτά και στα Γρεβενά τα 15,8 λεπτά ανά λίτρο.

Ανάλογη είναι η εικόνα στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Στην Αττική η μέση τιμή της 95άρας αυξήθηκε από 2,032 σε 2,181 ευρώ το λίτρο, δηλαδή κατά 14,9 λεπτά ή 7,3%. Στη Θεσσαλονίκη πέρασε από 2,032 σε 2,182 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 15 λεπτών ή περίπου 7,4%.

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Ακόμη και στις περιοχές με τη μικρότερη μεταβολή, οι ανατιμήσεις είναι αισθητές. Στις Κυκλάδες η αύξηση είναι 11,9 λεπτά το λίτρο, η χαμηλότερη μεταξύ των νομών, όμως η αφετηρία ήταν ήδη ιδιαίτερα υψηλή. Από 2,295 ευρώ την 1η Σεπτεμβρίου, η μέση τιμή έφθασε στα 2,414 ευρώ στις 22 Σεπτεμβρίου, παραμένοντας η υψηλότερη μέση τιμή στη χώρα.

Η πίεση στις αντλίες συμπίπτει με σημαντική άνοδο και στις τιμές διυλιστηρίου. Η σύγκριση των τιμών της 23ης Σεπτεμβρίου με εκείνες της 10ης Σεπτεμβρίου δείχνει αυξήσεις τόσο στα ΕΛ.ΠΕ. όσο και στη Motor Oil, οι οποίες δεν περιορίζονται στη βενζίνη αλλά επεκτείνονται στο πετρέλαιο κίνησης, στα υγραέρια, στο μαζούτ και στην κηροζίνη.

Στην αμόλυβδη 95 οκτανίων, η τιμή των ΕΛ.ΠΕ., συμπεριλαμβανομένων φόρων και τελών αλλά προ ΦΠΑ, αυξήθηκε από 1.570,346 σε 1.608,137 ευρώ ανά κυβικό μέτρο μέσα σε 13 ημέρες. Η μεταβολή ανέρχεται σε 37,791 ευρώ ή περίπου 2,4%. Στη Motor Oil η αντίστοιχη τιμή αυξήθηκε από 1.569,034 σε 1.605,697 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο περίπου 2,3%.

Που κυμαίνεται το diesel

Μεγαλύτερη είναι η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης. Το Diesel Auto Bio των ΕΛ.ΠΕ. ανέβηκε από 1.503,540 σε 1.583,934 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, δηλαδή κατά 80,394 ευρώ ή 5,35%. Στη Motor Oil η τιμή αυξήθηκε από 1.502,564 σε 1.582,357 ευρώ, με άνοδο περίπου 5,3%.

Ακόμη εντονότερες είναι οι μεταβολές στα υγραέρια. Το LPG Auto των ΕΛ.ΠΕ. αυξήθηκε κατά 7,24%, από 1.138,515 σε 1.220,954 ευρώ ανά μετρικό τόνο. Το LPG θέρμανσης σημείωσε άνοδο 11,57%, φθάνοντας στα 850,863 ευρώ, ενώ στο LPG βιομηχανίας η αύξηση διαμορφώθηκε περίπου στο 10,7%.

Στο βουτάνιο βιομηχανίας η τιμή εκτινάχθηκε από 814,924 σε 914,651 ευρώ ανά μετρικό τόνο, με τη διαφορά να πλησιάζει τα 100 ευρώ και την ποσοστιαία αύξηση το 12,2%. Ανοδικά κινήθηκε και το προπάνιο, από 855,004 σε 897,098 ευρώ.

Τέλος, αύξηση καταγράφεται και στην κηροζίνη, με την KERO των ΕΛ.ΠΕ. να ανεβαίνει από 1.269,530 σε 1.380,570 ευρώ ανά μετρικό τόνο, προ φόρων, τελών και ΦΠΑ. Η μεταβολή φθάνει τα 111,040 ευρώ ή περίπου 8,75%, ενώ αντίστοιχη άνοδο, της τάξης του 8,7%, εμφανίζει η KERO SPECIAL.