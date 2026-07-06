Άναυδος έμεινε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος αντικρίζοντας on – air τον εαυτό του φαντάρο. Τον «πρόδωσε» η Ανθή Βούλγαρη.

Ένα απίστευτο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας 6 Ιουλίου στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA», όταν η Ανθή Βούλγαρη «πρόδωσε» τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.

Και εκεί που όλα φάνταζαν να κυλούν αρμονικά και βάση προγράμματος, η παρουσιάστρια θέλησε να κάνει μία μικρή παρέμβαση, δίνοντας στον αέρα μία σπάνια φωτογραφία του συνεργάτη της από την περίοδο που ήταν φαντάρος.

Το στιγμιότυπο τραβήχτηκε το 1984, και ένας φίλος της εκπομπής το μοιράστηκε με την Ανθή Βούλγαρη. Εκείνη με τη σειρά της, θέλοντας να κάνει πλάκα στον συνάδελφό της, την έδωσε στον αέρα χωρίς να τον προειδοποιήσει.

«Κοίτα που σε έχω εδώ πέρα φαντάρο. Κοιτάξτε τον…», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια.

Σαστισμένος ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, επεξεργάστηκε τη φωτογραφία και ύστερα ανέφερε: «Ω, Χριστέ μου. Ποιος σου το έστειλε αυτό; Πόσα χρόνια. Εδώ είμαι δόκιμος. Άμα δεις, είμαι δόκιμος. Είμαστε πριν την παρέλαση, με όλους ντυμένους… Πω πω, τι μου θύμησες τώρα. 6/12/1984!», τόνισε ο παρουσιαστής:

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«Ήμουν ενός έτους», κατέληξε η Ανθή Βούλγαρη και έδωσαν το σύνθημα για να περάσουν στην κανονική ροή της εκπομπής.

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