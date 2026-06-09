Οι αντιδράσεις επικεντρώνονται κυρίως στις χιλιάδες συμβάσεις εταιρικού leasing και στις παραγγελίες οχημάτων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί με βάση το ισχύον φορολογικό καθεστώς.

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η προωθούμενη κατάργηση των φορολογικών κινήτρων για τα εταιρικά οχήματα τεχνολογίας Plug-in Hybrid (PHEV), με επιχειρήσεις, εταιρείες leasing, στελέχη εταιρικών στόλων και εργαζόμενους να ζητούν στη δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την επανεξέταση της ρύθμισης ή, τουλάχιστον, την πρόβλεψη επαρκούς μεταβατικής περιόδου.

Οι αντιδράσεις επικεντρώνονται κυρίως στις χιλιάδες συμβάσεις εταιρικού leasing και στις παραγγελίες οχημάτων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί με βάση το ισχύον φορολογικό καθεστώς. Όπως επισημαίνουν οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση, πολλές επιχειρήσεις και εργαζόμενοι έλαβαν επενδυτικές και μισθωτικές αποφάσεις θεωρώντας δεδομένα τα φορολογικά κίνητρα που ίσχυαν έως σήμερα για τα Plug-in Hybrid οχήματα με εκπομπές έως 50 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο.

Η ανησυχία εντείνεται από το γεγονός ότι οι χρόνοι παράδοσης των νέων PHEV οχημάτων κυμαίνονται συνήθως μεταξύ τεσσάρων και εννέα μηνών. Αυτό σημαίνει ότι σημαντικός αριθμός οχημάτων που παραγγέλθηκαν αρκετούς μήνες πριν από την κατάθεση του νομοσχεδίου αναμένεται να παραδοθεί μετά την ψήφιση των νέων διατάξεων, επιβαρύνοντας αιφνιδιαστικά επιχειρήσεις και εργαζομένους με πρόσθετο φορολογικό κόστος χωρίς δυνατότητα αναθεώρησης των αποφάσεών τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, καταργείται η υφιστάμενη ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για τα εταιρικά Plug-in Hybrid οχήματα, ενώ τα σχετικά κίνητρα διατηρούνται αποκλειστικά για τα οχήματα μηδενικών ρύπων, δηλαδή τα αμιγώς ηλεκτρικά. Ειδικότερα, η αποζημίωση για δαπάνες ηλεκτρικής φόρτισης παύει να εξαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα όταν αφορά PHEV οχήματα, ενώ η φορολογική απαλλαγή για την παραχώρηση εταιρικού αυτοκινήτου ως παροχή σε είδος θα ισχύει μόνο για ηλεκτρικά οχήματα με Λιανική Τιμή Προ Φόρων έως 40.000 ευρώ. Παράλληλα, το δωρεάν κόστος φόρτισης στις εγκαταστάσεις του εργοδότη θα παραμένει αφορολόγητο αποκλειστικά για τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

Στην πράξη, οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν εταιρικά Plug-in Hybrid οχήματα μέσω leasing θα φορολογούνται πλέον για την παροχή σε είδος με βάση τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τα συμβατικά οχήματα. Μέχρι σήμερα, τα PHEV με εκπομπές έως 50 γρ. CO₂/χλμ απολάμβαναν φορολογική μεταχείριση αντίστοιχη με εκείνη των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων.

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Κεντρικό αίτημα των περισσότερων σχολίων είναι η θέσπιση μεταβατικής περιόδου. Πολλοί προτείνουν η εφαρμογή του νέου καθεστώτος να μετατεθεί για την 1η Οκτωβρίου 2026 ή ακόμη και για την 1η Ιανουαρίου 2027, προκειμένου να καλυφθούν οι ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις. Άλλοι ζητούν να εξαιρεθούν από τις αλλαγές όλα τα οχήματα για τα οποία υπάρχει αποδεδειγμένα υπογεγραμμένη παραγγελία ή προσύμφωνο πριν από την κατάθεση του νομοσχεδίου, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης ή εκτελωνισμού.

Παράλληλα, εκπρόσωποι της αγοράς εκφράζουν φόβους ότι η κατάργηση των κινήτρων θα οδηγήσει σε επιβράδυνση των πωλήσεων νέων οχημάτων και σε προσωρινό «πάγωμα» της αγοράς leasing. Όπως υποστηρίζουν, αρκετές επιχειρήσεις ενδέχεται να παρατείνουν τη διάρκεια υφιστάμενων συμβολαίων αντί να προχωρήσουν σε νέες παραγγελίες, εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τόσο τα δημόσια έσοδα όσο και τον ρυθμό ανανέωσης του εταιρικού στόλου.

Στη διαβούλευση προβάλλεται επίσης το επιχείρημα ότι τα Plug-in Hybrid αποτελούν μεταβατική τεχνολογία προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση, ιδιαίτερα σε αγορές όπου οι υποδομές φόρτισης εξακολουθούν να αναπτύσσονται. Σύμφωνα με τους σχολιαστές, η απόσυρση των φορολογικών κινήτρων ενδέχεται να οδηγήσει μέρος των επιχειρήσεων στην επιλογή συμβατικών ή πετρελαιοκίνητων οχημάτων, γεγονός που θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασταλτικά ως προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.

Οι επαγγελματίες του κλάδου και οι πολίτες που συμμετέχουν στη διαδικασία ζητούν, τέλος, από το οικονομικό επιτελείο να διασφαλίσει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα του φορολογικού πλαισίου, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρηματικές αποφάσεις στον τομέα των εταιρικών οχημάτων λαμβάνονται αρκετούς μήνες πριν από την παράδοση των αυτοκινήτων. Όπως τονίζουν, η προστασία των ήδη υφιστάμενων συμβάσεων και η ύπαρξη σαφών κανόνων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.