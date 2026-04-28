Μια ιδιαίτερα σημαντική δικαστική εξέλιξη καταγράφεται στα Χανιά, καθώς το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε τη διαδικασία μονιμοποίησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών χωρίς να θεωρείται προαπαιτούμενο η ατομική αξιολόγηση.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν το 2021 και συμμετείχαν σε συλλογικές προσφυγές μέσω του ΣΕΠΕ Χανίων, μονιμοποιούνται χωρίς να τίθεται ως προϋπόθεση η ατομική αξιολόγηση που προβλέπει ο νόμος 4823/21. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αλλάζει τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια γύρω από τη σύνδεση της μονιμοποίησης με διαδικασίες αξιολόγησης.

Εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί φορείς κάνουν λόγο για δικαίωση των συλλογικών αγώνων και για μια απόφαση που ενισχύει τις θέσεις του κλάδου απέναντι στην υποχρεωτικότητα της ατομικής αξιολόγησης ως προϋπόθεση μονιμοποίησης. Παράλληλα, τονίζουν ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που επαναφέρει στο προσκήνιο το αίτημα για σταθερές και καθαρές διαδικασίες διορισμών και μονιμοποιήσεων χωρίς επιπλέον όρους.

Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της ΔΟΕ Σπύρος Μαρίνης «Η απόφασηαποτελεί ένα ακόμα ηχηρό ράπισμα στην κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘΑ, που αξιοποίησαν με απαράδεκτο τρόπο το ζήτημα της μονιμοποίησης για να εκβιάσουν τους νεοδιόριστους. Ταυτόχρονα, είναι δικαίωση του αγώνα για ακώλυτη μονιμοποίηση και απάντηση σε όσους καλλιεργούν την απογοήτευση και υπονομεύουν κάθε συλλογική προσπάθεια. Εδώ και τώρα έκδοση διαπιστωτικών πράξεων για όλους τους νεοδιόριστους, κατάργηση του νόμου 4823/21 και να σταματήσουν όλες οι διώξεις και τα πειθαρχικά Το δίκιο του αγώνα και του κλάδου θα νικήσει.»