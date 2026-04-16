«Το υπουργείο Παιδείας καλείται να συμμορφωθεί με τις δικαστικές αποφάσεις - όπως άλλωστε όφειλε ήδη να έχει πράξει» τονίζει ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας.

Το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά με την υπ’ αριθμ. 44/2026 απόφασή του φέρνει σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου για τους εκπαιδευτικούς. Η απόφαση ξεκαθαρίζει ότι η άδεια ανατροφής τέκνου, όπως προβλέπεται στο Υπαλληλικός Κώδικας (ν. 3528/2007), ισχύει κανονικά και για τους εκπαιδευτικούς, χωρίς να εξαρτάται από το σχολικό έτος ή άλλους διοικητικούς περιορισμούς. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικό η άδεια να εκτείνεται έως τις 31 Αυγούστου, όπως συχνά εφαρμόζεται στην πράξη.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι το Δικαστήριο έκρινε πως εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας και έχει υποβληθεί σχετική αίτηση, η υπηρεσία υποχρεούται να εγκρίνει την άδεια, χωρίς περιθώρια αυθαίρετης κρίσης. Παράλληλα, η απόφαση βάζει τέλος σε μια διαδεδομένη πρακτική, την αυθαίρετη επέκταση της άδειας πέρα από το χρονικό διάστημα που ζητά ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Το Δικαστήριο έκρινε ρητά ότι μια τέτοια επέκταση συνιστά παράνομη διοικητική πράξη, ακόμη και αν εμφανίζεται ως «ευνοϊκή».

Η υπόθεση αφορούσε εκπαιδευτικό που είχε αιτηθεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα άδειας, ωστόσο η διοίκηση της ενέκρινε μεγαλύτερη διάρκεια. Το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά ακύρωσε την απόφαση κατά το υπερβάλλον μέρος και ζήτησε νέα, νόμιμη κρίση, επιβεβαιώνοντας ότι το αίτημα του εργαζόμενου είναι αυτό που καθορίζει τη διάρκεια της άδειας. Η σημασία της απόφασης ξεπερνά τη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς δημιουργεί ισχυρό νομικό προηγούμενο για όλους τους εκπαιδευτικούς αποδεικνύοντας ότι η άδεια ανατροφής τέκνου είναι δικαίωμα και όχι εργαλείο διοικητικής διαχείρισης.

Όπως εξηγεί στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ Σπύρος Μαρίνης «Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας και πολλά σωματεία της έχουν αναδείξει με πολλούς τρόπους, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, τη συγκεκριμένη αδικία και την παράνομη πρακτική που εφαρμόζεται από Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τόσο στις άδειες ανατροφής όσο και σε άλλες κατηγορίες αδειών (τρίμηνες για τρίτεκνους, άνευ αποδοχών κ.ά.). Στην απόφαση της 94ης Γενικής Συνέλευσης της ΔΟΕ, η διεκδίκηση αυτή εντάχθηκε στο πλαίσιο των εργασιακών αιτημάτων της Ομοσπονδίας και υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία (δυστυχώς όχι ομόφωνα). Σε πρόσφατη συνάντηση της ΔΟΕ με το ΥΠΑΙΘΑ, υπήρξε σαφής δέσμευση από τον Γενικό Γραμματέα ότι το ζήτημα θα επιλυθεί και ότι το Υπουργείο θα συμμορφωθεί με τις δικαστικές αποφάσεις - όπως άλλωστε όφειλε ήδη να έχει πράξει. Συνεχίζουμε να πιέζουμε με όλα τα μέσα για την άρση μιας σημαντικής αδικίας που αφορά κυρίως νέους γονείς, σε μια περίοδο που η υπογεννητικότητα αναδεικνύεται ως κορυφαίο κοινωνικό ζήτημα με έντονη υποκρισία από τους κυβερνώντες που βάζουν συνεχώς εμπόδια στους νέους ανθρώπους να φτιάξουν τη ζωή τους όπως την ονειρεύονται. Θα συνεχίσουμε αποφασιστικά μέχρι την πλήρη δικαίωση.»