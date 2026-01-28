Ο Revery συμμετέχει στον εθκινό τελικό της Eurovision με το τραγούδι «The Songwriter».

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει γνωστό ποιο θα είναι το τραγούδι και ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision για το 2026 που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στη Βιέννη.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί κατά τη διάρκεια των οποίων οι καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν ολοκληρωμένα και επί σκηνής τα τραγούδια τους. Στις 15 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τελικός, όπου και θα αναδειχθεί το κομμάτι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα.

Σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, ο Revery, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Όσον αφορά τη συμμετοχή του στον εθνικό τελικό της Eurovision, ο Revery, δήλωσε πως είναι η πρώτη φορά που αποστέλλει τραγούδι – πρόταση για τον εθνικό τελικό, ενώ αναφέρει μεταξύ άλλων πως έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρόβες για την εμφάνισή του στους ημιτελικούς στις 11 Φεβρουαρίου.

«Είμαι στον πρώτο ημιτελικό, στο νούμερο 11, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ετοιμάζουμε την εμφάνιση. Είναι μία πάρα πολύ δημιουργική περίοδος, είμαι ενθουσιασμένος», ανέφερε αρχικά ο καλλιτέχνης και συνέχισε:

«Έχουμε συμφωνήσει στο κόνσεπτ της εμφάνισης και τώρα ξεκινήσαμε τις πρόβες τις κινησιολογίας και το πώς θα στήσουμε, έχουμε ξεκινήσει. Είναι η πρώτη φορά που στέλνω τραγούδι. Γράφω μουσική 10 χρόνια, και κάθε φορά που βλέπω Eurovision, την παρακολουθώ... με ενθουσίαζε πάντα η ιδέα του να στείλω».

Όσον αφορά το τραγούδι – πρόταση, «The Songwriter», ο ίδιος αναφέρει: «Έβλεπα τα τελευταία χρόνια την πορεία… Υπάρχει μία τάση στα τραγούδια να λένε κάτι πιο συναισθηματικό σε μορφή ιστορίας. Να είναι εξομολογητικό, όχι απαραίτητα στενάχωρο. Αυτό είναι ένα τραγούδι που το έγραψα τον Απρίλιου του 2024, δεν το έγραψα τώρα.. Αυτό το κομμάτι, αγγίζει κάτι πολύ πυρηνικό για όλους μας. Μιλάει για την ανθρώπινη σύνδεση, την απώλεια και το πώς αυτό επηρεάζει… Έρχεται από πραγματικά βιώματα. Βίωσα την απόρριψη από έναν άνθρωπο που αγαπάς, θεωρώ ότι αγγίζει κάτι πυρηνικό για όλους μας».

«Ξεκινάω πάντα από την μελωδία όταν γράφω. Είναι προτεραιότητα και το συγκεκριμένο κομμάτι είναι φτιαγμένο για να χωρέσει η ιστορία σε τρία λεπτά».

Όσον αφορά το ψευδώνυμό του αναφέρει: «Το είχα σκεφτεί στα 17, σημαίνει «ονειροπόλος» και ταιριάζει πολύ με το είδος της μουσικής που κάνω.. Το Κωνσταντίνος δεν ξέρω αν θα ταίριαζε».

