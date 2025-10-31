GNTM 2025 - Μια γρήγορη ματιά στο αποψινό επεισόδιο.

Η ένταση στο σπίτι του GNTM κορυφώνεται όσο τα μοντέλα, ανακαλύπτουν πως για να παραμείνου στο διαγωνισμό, πρέπει να δείξουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Στον φετινό διαγωνισμό μόδας, δεν συγχωρούνται τα λάθη, ενώ ήδη από τα 19 μοντέλα, έχουν μείνει στη βίλα οι 17.

Ο Νίκος αποχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ η Χριστίνα, ήταν η πρώτη που αποχώρησε από το σπίτι, ποιος θα είναι ο επόμενος που δεν θα φτάσει στην κορυφή;

Σύμφωνα με τα όσα έχουν προβληθεί μέχρι τώρα, το παιχνίδι έχει αλλάξει ριζικά και οι κριτές, έχουν αποδείξει πως έχουν αυξημένες απαιτήσεις από τα μοντέλα.

GNTM 6: «Εκτός εαυτού» η Ζεν, οι κόντρες και οι απογοητεύσεις

Σύμφωνα με τα πρώτα αποσπάσματα του αποψινού επεισοδίου, τα μοντέλα, πρόκειται να μπουν στο σετ και να παρουσιάσουν έναν άλλον εαυτό. Ντυμένοι με κομψά ρούχα, θα πρέπει να αποδείξουν την θεατρικότητά τους και να φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο πλατό, ενώ οι κόντρες στη βίλα, έχουν ήδη αρχίσει να ταράζουν τα νερά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ομάδα των «Elite», θέλει να διώξει το Νάρκισσο από το δωμάτιο και η κόντρα αυξάνεται ανάμεσα στα αγόρια. Η συζήτηση οδηγεί σε μία νέα ρήξη ανάμεσα στον Έντουαρντ και τον Μιχάλη.

Πώς θα διαμορφωθούν τα δωμάτια των αγοριών;

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddwjv50kd5g9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο σετ, η Σενεβιέβ, φαίνεται απογοητευμένη από την απόδοση των μοντέλων, ενώ εξηγεί για μία ακόμη φορά το ζητούμενο για την σημερινή φωτογράφιση. Τα νεύρα της δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμη, ωστόσο ζητάει από όλους να γίνουν πιο «αυταρχικοί» και όχι … «τσαλα… πελαργοί».

Παρά την ένταση, το σαρδάμ φέρνει γέλια, ενώ η ίδια συμπληρώνει: «Δεν είπαμε να κάνουν το πουλί πάνω στο γραφείο, δεν είπαμε… δεν ξέρω», ενώ ο Λάκης, σπεύδει να συμπληρώσει: «Αυτό δεν ήταν πουλί… ήταν ποντίκι..».

Για ποιον χτυπάει άραγε η καμπάνα;

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddwk1svuwjtd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, ο Γιώργος, που έχει κερδίσει και τον τίτλο του «γκρινιάρη», φαίνεται ιδιαίτερα απογοητευμένος από το αποτέλεσμά του.

Γυρνώντας στο «σαλόνι αναμονής» ζητάει από τους συμπαίχτες του να μην το συζητήσουν, ενώ είναι εμφανώς επηρεασμένος.

Από την άλλη πλευρά, ο Λάκης, εκφράζει την άποψή του λέγοντας, πως φαίνεται «εγκλωβισμένος στο ωραίο του σώμα».

Θα καταφέρει ο Γιώργος να δείξει τον πραγματικό του εαυτό στο σετ;

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddwk334qfbrt?integrationId=40599y14juihe6ly}